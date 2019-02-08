Разрушение конспирологии о «Вашингтонском обкоме». Волкер поддержал запрет участия российских наблюдателей в выборах Украины

Наблюдателям от России не покажут украинские выборы. Курт Волкер выразил понимание позиции Украины.

Ранним утром 7 февраля спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер написал в своем «Твиттере», что участие российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов выборов в Украине, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

«Это нормально, если российские наблюдатели поедут на выборы, но под началом БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам», – написал Волкер, подчеркнув, что в противном случае возникнут основания поставить выборы под сомнение.

Твит Волкера вызвал бурную радость прокремлевской нечисти, живущей на сайте «Страна. ua». «Игры кончились. Волкер заявил, что Киев должен допустить российских наблюдателей на выборы», – торжествовали бесы-эмигранты. Увы, но их торжество грубо прервали.

Сначала днем 7 февраля Верховная Рада приняла законопроект № 9524, который запретил российским наблюдателям, как гражданам России, так и тем, кого Россия предложила на эту роль, наблюдать за российскими выборами. В тексте закона не было прямо указано, чем представители России могут заменить такое наблюдение, но в частном порядке им можно порекомендовать наблюдение за электросваркой.

После этого Курт Волкер написал в своем «Твиттере», что, США приветствуют готовность Украины содействовать деятельности миссии БДИПЧ ОБСЕ. При этом он отметил, что следует помнить: Россия является агрессором по отношению к Украине, а, значит, озабоченность Украины своей безопасностью в отношении России вполне обоснована.

«Упс, ну ты посмотри,– прокоментировал твитты Волкера в своем ФБ политолог Андрей Плахонин. – Еще вчера Курт Волкер настаивал на допуске российских наблюдателей на украинские выборы, а сегодня, после голосования Рады, «Вашингтонский обком» переобулся в полете, и принял решение низовой украинской партийной организации к исполнению. Так что, еще неизвестно, кто кем руководит… Надо будет в комментах к «Твиттеру» Трампа написать ему какое-нибудь указание».

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»