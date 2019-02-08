Нам нужен настоящий день Крыма и Донбасса, – Портников

В Японии сегодня – день северных территорий. На протяжении многих десятилетий эта дата – одна из самых важных в политическом календаре страны.

Проходят демонстрации, появляются новые телепрограммы, работает общенациональный съезд за возвращение северных территорий с участием премьер-министра страны и ведущих японских политиков. В школах Японии проводятся специальные уроки, на которых рассказывают о захвате Россией Курил, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников.

Более того, важной частью школьной программы являются поездки на остров Хоккайдо, с которого видны острова. Каждый японец с детских лет знает и видит эту территорию, которая, по мнению Токио, незаконно удерживается Россией. И это знание не позволяет ни одному японскому политику изменить внешнеполитический курс страны и отказаться от идеи возвращения территории.

А теперь давайте вспомним, как в Украине отмечался День Автономной Республики Крым, много ли украинцев вообще знают о его существовании? Или, может быть, Крым интересует нас в меньшей степени, чем японцев – Курилы? Или мы готовы забыть нарушения международного права в Крыму и преступления оккупантов на Донбассе?

Нам нужен настоящий День Крыма и Донбасса – общенациональная манифестация, в ходе которой мы продемонстрируем, что не собираемся отказываться от оккупированных территорий. Нам нужно, чтобы в мероприятиях Дня Крыма и Донбасса участвовали президент и премьер-министр страны, политики и общественные деятели.

Нам нужно, чтобы в этот день во всех школах Украины проходили специальные уроки с рассказами о преступлениях российских оккупантов и их пособников, чтобы каждый будущий гражданин нашей страны вырастал с четким пониманием, кто наш враг, а кто друг. Нам нужно, чтобы со школьниками и студентами встречались ветераны АТО и вынужденные переселенцы, крымскотатарские активисты и евромайдановцы с Донбасса. И особенно важны такие уроки в школах на востоке страны, где все еще сильны позиции коллаборационистов.

Проще говоря – тема оккупации должна быть важной темой украинской политики и государственного строительства. Стена на границе – это всего лишь забор для безопасности. Гораздо важнее, гораздо эффективнее ментальная стена, которую мы обязаны возвести между Украиной и Россией. И эту стену необходимо сооружать уже сегодня – какие бы глупости не рассказывали нам о «диалоге» и «мире».

Потому что мир – это не болтовня с агрессором. Это прежде всего его отказ от оккупации наших территорий, это восстановление территориальной целостности Украины, это наказание военных преступников, это репарации за оккупацию и воровство.

А пока ничего подобного не наблюдается настоящий мир – это сильная армия, которая готовая дать отпор врагу и это стена отчуждения между агрессором и жертвой агрессии. Россияне могут преодолеть стену безопасности на своих танках. Но они должны раз и навсегда лишиться возможности хозяйничать в наших душах и душах наших детей.

Виталий Портников, «Espreso.TV»