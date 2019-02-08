Число подозреваемых в отравление Скрипалей в Солсбери увеличилось до пяти человек

Британское следствие установило личности еще двух «туристов» от ГРУ, которые находились в Англии одновременно с «Петровым» и «Бошировим».

Полиция Великобритании ведет расследование в отношении еще двух российских агентов, подозреваемых в отравлении в Солсбери, – таким образом общее количество возможных российских участников попытки убийства Скрипалей составляет пять человек, сообщил британский таблоид «Mail Online».

По словам высокопоставленных источников издания, правоохранители недавно идентифицировали пару, которая выдавала себя за туристов, чтобы получить британскую визу в марте прошлого года. Считается, что пара вернулась в Россию.

Правоохранители предполагают, что двое подозреваемых не путешествовали с основными убийцами «Петровым» и «Бошировим». Их роль была второстепенной.

Полиция проинформирует членов правительства о доказательствах против этих двух лиц «в течение нескольких недель», утверждает издание.

Накануне стало известно о еще одном российском подозреваемом, известным под вымышленным именем «Сергей Федотов». Его так же подозревают в покушении на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в апреле 2015 года.

«Mail Online»