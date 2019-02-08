В оккупированном Крыму Россия отрабатывает учебные стрельбы ракетных систем С-400

Россия продолжает процесс милитаризации оккупированного полуострова, проводя военные учения в режиме «нон-стоп».

В аннексированном Россией Крыму российские военные будут тренироваться совершать электронные пуски зенитных ракетных систем С-400 по условным воздушным целям. Пресс-служба Южного военного округа Минобороны России сообщает об этом 8 февраля.

На первом этапе российские военные провели «тренировку по развертыванию ЗРС С-400 со снятием временных нормативов».

«Зенитчики совершили марш в назначенный позиционный район, где техника была переведена из походного в боевое положение, после чего расчет выполнил топопривязку и ориентирование средств ЗРС на местности», – говорится в сообщении.

Отмечается, что комплекс провел поиск и захват «контрольной цели», в роли которой выступил беспилотник.

«В ходе следующих этапов тренировок будут проведены электронные пуски ракет по условным воздушным целям», – добавили в российском ведомстве.

Ранее сообщалось, что 4 февраля на полигонах в оккупированном Крыму подразделения отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота РФ проводили учения с боевой стрельбой.

Так же, 1 февраля в аннексированном Россией Севастополе оккупанты провели «антитеррористические учения», из-за чего перекрыли движение несколькими улицами.

Министерство обороны России