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Новости

В России откровенно признались, что цель постройки «Северного потока-2» – уничтожение Украины

«Украинско-Российское обозрение»
08 февраля 2019

Российские пропагандисты не стесняясь озвучивают кремлевские планы относительно Украины.

В эфире российского канала «Россия 1» пропагандистка Ольга Скабеева прямым текстом заявила, что Россия вскоре достроит «Северный поток-2», а затем «грохнуть Украину». Видеофрагмент телепередачи опубликовано в Twitter.

«Я уверен, что мы пройдем 2019 более-менее ровно, несмотря на то, что в Украине двое выборов. Почему более-менее ровно, поскольку Россия очень заинтересована, чтобы был достроен« Северный поток-2», – отметил так называемых дебатах «представитель Украины».

«Мы его достроим значительно быстрее, через год, а потом грохнем Украину!» – взорвалась своей ненавистью к Украине русский пропагандистка Ольга Скабеева.

Напомним, недавно в кулуарах ПАСЕ поведение российской пропагандистки Скабеевои вызвало возмущение со стороны некоторых представителей масс-медиа, а также членов украинской делегации подвергшихся провокациям со стороны Скабеевой.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: Nord Stream 2, война, Ольга Скабеева, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

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