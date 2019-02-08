В России Януковичу предоставлена государственная охрана по указу Путина

Пресс-секретарь Путина Песков не сказал, какая именно структура охраняет Януковича.

Осужденный за государственную измену, экс-президент Украины Виктор Янукович пользуется в России государственной охраной по приказу президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об этом на брифинге, пишет «Интерфакс».

Отмечается, что на вопрос журналистов, охраняется ли в РФ Виктор Янукович, Песков сказал: «По указу президента РФ он охраняется».

«Государственная охрана предоставляется по решению главы государства», – заявил Песков.

На вопрос, есть ли указ Путина о предоставлении Януковичу охраны, Песков сказал: «Да, да, он был, когда он (Янукович) въехал (в РФ) как глава (украинского) государства».

Песков не сказал, какая именно структура охраняет Януковича.

«Этого я вам точно сказать не могу. Этого я не знаю. Но он охраняется, у него есть государственная охрана», – отметил Песков.

Относительно юридического статуса Януковича Песков сказал, что он «въехал в РФ как действующий президент и глава государства Украина, после того, как в этой стране произошел силовой захват власти».

По словам Пескова, «въехавший в качестве президента Янукович по-прежнему находится в РФ», однако сейчас он не является президентом Украины, и у него «нет никакого особого или специального статуса».

«Интерфакс»