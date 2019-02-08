Россия используя наемников и поставки оружия пытается усилить свое влияние в Африке

Прежде всего россиян интересует доступ к африканским ресурсам.

Россия использует наемников и продажу вооружений, чтобы получить доступ к природным ресурсам Африки. Командующий силами США в Африке генерал Томас Вальдхаузер на слушаниях в комитете Сената США по делам вооруженных сил заявил об этом в четверг, передает «CNN».

«Используя финансируемых олигархами квази-наемных военных советников, особенно в странах, где лидеры стремятся к неоспоримому авторитарному правлению, российские интересы получают доступ к природным ресурсам на льготных условиях», – заявил он.

«Некоторые африканские лидеры охотно принимают этот тип поддержки и используют ее для укрепления своей силы и власти. Это происходит в Центральноафриканской Республике, где лидеры закладывают ископаемые под запас русского оружия», – сказал американский генерал.

Вальдхаузер убежден, что россияне «хотят иметь влияние на континент».

«Я бы сейчас отметил Центральноафриканскую Республику, где в «группе Вагнера» есть около 175 тренеров, некоторые из которых фактически находятся в кабинете президента (ЦАР) – и они влияют на учения, а также имеют доступ к полезным ископаемым в той части страны», – сказал он, ссылаясь на российскую военную контрактную фирму, связанную с операциями в Сирии.

Напомним, что «The Bellingcat» основываясь на данных обнародованных СБУ провел дополнительное расследование и вскрыл ряд фактов свидетельствующих о связи ЧВК «Вагнер» с российскими спецслужбами и армией.

«CNN»