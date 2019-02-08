Bellingcat нашел новые подтверждения связи ЧВК «Вагнера» с ГРУ и минобороны России

Bellingcat основываясь на данных обнародованных СБУ провел дополнительное расследование и вскрыл ряд фактов свидетельствующих о связи ЧВК «Вагнер» с российскими спецслужбами и армией.

Наемникам российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выдавали загранпаспорта с последовательными номерами в единственном московском паспортном столе, который ранее выдал фейковые документы офицерам ГРУ Мишкину (Петрову) и Чепиге (Боширову), об этом идет речь в расследовании «The Bellingcat».

Расследователи ссылаются на опубликованные СБУ на пресс-конференции в Киеве списки пассажиров пассажирских самолетов Минобороны России, которые перевозили наемников, работавших на ЧВК «Вагнер». В ходе этих рейсов, как сообщается, за вторую половину 2018 года было перевезено 1012 наемников в Судан, ЦАР и в другие страны Африки.

СБУ опубликовала три списка наемников ЧВК «Вагнера». В первом списке были имена, даты и места рождения, а также номера внутренних и заграничных паспортов шестнадцати предполагаемых наемников, семеро из которых, как сообщалось, имели заграничные паспорта, выданные одной «серией» в 2015 году, а еще 9 получили такие же паспорта в 2017 г.

Следует отметить, что хотя в списке указаны места рождения со всей России, орган выдачи паспортов во всех случаях московское Отделение 770001.

Ранее сообщалось, что этот паспортный стол, известный как отделение УФМС 770-001, регулярно используется для выдачи внутренних паспортов офицерам ГРУ под прикрытием, например подозреваемым в отравлении в Солсбери, а также двум не связанным с ними офицерам ГРУ под прикрытием, обвиняемых в Черногории в подготовке переворота в 2016 году.

Команда «The Bellingcat» и другие организации впоследствии установили, что этот паспортный стол также использовался для выдачи паспортов различным именитым иностранцам, получившим российское гражданство, например французскому актеру Жерару Депардье.

В третьем, самом длинном списке, содержатся только имена и даты рождения 149 предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера», которые, по заявлению СБУ, находились в Судане в конце 2018 и начале 2019 г. В СБУ уточнили, что первые два списка – фрагменты большого списка из 149 человек.

Команда «The Bellingcat» проверила списки через базу данных российских внутренних авиаперелетов, которая есть в открытом доступе. Из одиннадцати попыток им удалось найти семь имен из списка СБУ. Из них три были найдены по номерам внутренних паспортов, а еще четыре по соответствию ФИО и даты рождения.

В получившемся наборе данных поразительно было то, что для всех семерых в записях о внутренних авиаперелетах фигурировало одно и то же место назначения. Все семь совершали довольно мало авиаперелетов, однако каждый из них совершил хотя бы один перелет, где пунктом назначения был аэропорт Пашковский.

Пашковский – основной аэропорт города Краснодара на юге России. Как сообщали российские журналисты-расследователи, основной тренировочный лагерь ЧВК «Вагнера» находится в районе хутора Молькино. Молькино располагается примерно в 30 минутах езды от аэродрома Пашковский.

Многие из них летали только в этот аэропорт. Как правило имели место перелеты в Пашковский из Москвы или Санкт-Петербурга, которые следовали за перелетами в Москву или Санкт-Петербург из различных российских регионов, обычно соответствующих месту рождения пассажира.

Кроме того, расследователям удалось обнаружить рейсы, на которых по нескольку человек из списка СБУ путешествовали группами в аэропорт Пашковский или из него.

Двое из таких пассажиров летали по указанным в списках заграничным паспортам только между Санкт-Петербургом и Пашковским.

Ранее свидетельством о связях ЧВК «Вагнера» и ГРУ стал перехваченный телефонный разговор высокопоставленного офицера ГРУ с руководителем и «тезкой» ЧВК по позывному Дмитрием «Вагнером» Уткиным.

Ранее команда «The Bellingcat» установила, что принимавший участие в разговоре офицер ГРУ – полковник Олег Иванников, который в 2014 году был отправлен на восток Украины и был причастен к поставке российской ракетной установки «Бук», сбившей MH17. Содержание разговора свидетельствует о том, что «Вагнер» непосредственно подчиняется полковнику Иванникову.

В Санкт-Петербурге базируется находящийся под санкциями США бизнесмен Евгений Пригожин, широко известный в СМИ как «повар Путина».

Пригожин оказывает кейтеринговые услуги Минобороны России и другим государственным органам, а также считается спонсором ЧВК «Вагнера».

Таким образом, расследование «The Bellingcat» подтверждает, что лица из списка СБУ действительно наемники или лица, иным образом связанные с ЧВК «Вагнера».

Результаты проверки списков подтверждают также, что российские власти не просто терпят операции «Вагнера» за рубежом (которые по российскому законодательству являются незаконными), а активно способствуют проведению таких незаконных операций под командованием министерства обороны России, в частности ГРУ.

«The Bellingcat»