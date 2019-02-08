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Новости

Bellingcat нашел новые подтверждения связи ЧВК «Вагнера» с ГРУ и минобороны России

«The Bellingcat»
08 февраля 2019

Bellingcat основываясь на данных обнародованных СБУ провел дополнительное расследование и вскрыл ряд фактов свидетельствующих о связи ЧВК «Вагнер» с российскими спецслужбами и армией.

Наемникам российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» выдавали загранпаспорта с последовательными номерами в единственном московском паспортном столе, который ранее выдал фейковые документы офицерам ГРУ Мишкину (Петрову) и Чепиге (Боширову), об этом идет речь в расследовании «The Bellingcat».

Расследователи ссылаются на опубликованные СБУ на пресс-конференции в Киеве списки пассажиров пассажирских самолетов Минобороны России, которые перевозили наемников, работавших на ЧВК «Вагнер». В ходе этих рейсов, как сообщается, за вторую половину 2018 года было перевезено 1012 наемников в Судан, ЦАР и в другие страны Африки.

СБУ опубликовала три списка наемников ЧВК «Вагнера». В первом списке были имена, даты и места рождения, а также номера внутренних и заграничных паспортов шестнадцати предполагаемых наемников, семеро из которых, как сообщалось, имели заграничные паспорта, выданные одной «серией» в 2015 году, а еще 9 получили такие же паспорта в 2017 г.

Список паспортов за 2015 год.

Следует отметить, что хотя в списке указаны места рождения со всей России, орган выдачи паспортов во всех случаях московское Отделение 770001.

Список паспортов за 2017 год.

Ранее сообщалось, что этот паспортный стол, известный как отделение УФМС 770-001, регулярно используется для выдачи внутренних паспортов офицерам ГРУ под прикрытием, например подозреваемым в отравлении в Солсбери, а также двум не связанным с ними офицерам ГРУ под прикрытием, обвиняемых в Черногории в подготовке переворота в 2016 году.

Команда «The Bellingcat» и другие организации впоследствии установили, что этот паспортный стол также использовался для выдачи паспортов различным именитым иностранцам, получившим российское гражданство, например французскому актеру Жерару Депардье.

В третьем, самом длинном списке, содержатся только имена и даты рождения 149 предполагаемых наемников ЧВК «Вагнера», которые, по заявлению СБУ, находились в Судане в конце 2018 и начале 2019 г. В СБУ уточнили, что первые два списка – фрагменты большого списка из 149 человек.

Команда «The Bellingcat» проверила списки через базу данных российских внутренних авиаперелетов, которая есть в открытом доступе. Из одиннадцати попыток им удалось найти семь имен из списка СБУ. Из них три были найдены по номерам внутренних паспортов, а еще четыре по соответствию ФИО и даты рождения.

В получившемся наборе данных поразительно было то, что для всех семерых в записях о внутренних авиаперелетах фигурировало одно и то же место назначения. Все семь совершали довольно мало авиаперелетов, однако каждый из них совершил хотя бы один перелет, где пунктом назначения был аэропорт Пашковский.

Информация о внутренних авиаперелетах.

Пашковский – основной аэропорт города Краснодара на юге России. Как сообщали российские журналисты-расследователи, основной тренировочный лагерь ЧВК «Вагнера» находится в районе хутора Молькино. Молькино располагается примерно в 30 минутах езды от аэродрома Пашковский.

Многие из них летали только в этот аэропорт. Как правило имели место перелеты в Пашковский из Москвы или Санкт-Петербурга, которые следовали за перелетами в Москву или Санкт-Петербург из различных российских регионов, обычно соответствующих месту рождения пассажира.

Кроме того, расследователям удалось обнаружить рейсы, на которых по нескольку человек из списка СБУ путешествовали группами в аэропорт Пашковский или из него.

Групповые перелеты.

Двое из таких пассажиров летали по указанным в списках заграничным паспортам только между Санкт-Петербургом и Пашковским.

Еще информация о групповых перелетах.

Ранее свидетельством о связях ЧВК «Вагнера» и ГРУ стал перехваченный телефонный разговор высокопоставленного офицера ГРУ с руководителем и «тезкой» ЧВК по позывному Дмитрием «Вагнером» Уткиным.

Ранее команда «The Bellingcat» установила, что принимавший участие в разговоре офицер ГРУ – полковник Олег Иванников, который в 2014 году был отправлен на восток Украины и был причастен к поставке российской ракетной установки «Бук», сбившей MH17. Содержание разговора свидетельствует о том, что «Вагнер» непосредственно подчиняется полковнику Иванникову.

В Санкт-Петербурге базируется находящийся под санкциями США бизнесмен Евгений Пригожин, широко известный в СМИ как «повар Путина».

Пригожин оказывает кейтеринговые услуги Минобороны России и другим государственным органам, а также считается спонсором ЧВК «Вагнера».

Таким образом, расследование «The Bellingcat» подтверждает, что лица из списка СБУ действительно наемники или лица, иным образом связанные с ЧВК «Вагнера».

Результаты проверки списков подтверждают также, что российские власти не просто терпят операции «Вагнера» за рубежом (которые по российскому законодательству являются незаконными), а активно способствуют проведению таких незаконных операций под командованием министерства обороны России, в частности ГРУ.

«The Bellingcat»

Tags: Bellingcat, Евгений Пригожин, Россия, Сирия, Украина, ЧВК Вагнер

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