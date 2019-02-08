«Помощь с неба». О ракетном договоре между Горбачевым и Рейганом

Новый договор между Россией и США по ракетам средней и меньшей дальности возможен. В МИДе отреагировали на предложение Дональда Трампа.

Накануне президент США заявил, что страна может заключить новый договор по вооружениям, причем не только с Россией. Как подчеркнул министр иностранных дел Сергей Лавров, Москва и раньше неоднократно призывала Вашингтон начать переговоры. Об опыте преодоления барьеров на пути к такому же договору более 30 лет назад – пишет на страница «КоммерсантЪ FM»журналист Виктор Лошак.

По моим подсчетам, Договор продержался 31 год и 56 дней. Нэнси Рейган свято верила своему калифорнийскому астрологу, а он посоветовал лучшее для церемонии время – обязательно вторник и обязательно 13:45. В это время 8 декабря 1987 года все и произошло в восточном крыле Белого дома.

Как только Рейган и Горбачев обменялись подписанными документами, в фойе заиграл оркестр Военно-морских сил США. В коротком слове Михаил Сергеевич назвал этот момент «водоразделом, отделяющим эру нарастания ядерной угрозы от эры демилитаризации жизни человечества».

Увы, даже великим политикам не дано заглянуть на 30 лет вперед. Я не знаю, где в те дни был офицер КГБ Путин, но среди гостей завтрака с Горбачевым в Госдепартаменте на следующее после триумфального подписания утро был, например, уже известный девелопер Дональд Трамп.

Подписание Договора по РСМД завершило первый и, возможно, самый тяжелый этап внешнеполитической деятельности Горбачева. Его план перестройки собственной страны так и остался до конца не очевиден. Казалось, он хотел изменить все и сразу: строй, экономику, национальные отношения, человека…

Вместе с тем было довольно очевидно, чего молодой генсек хотел добиться на международной арене. Речь шла не просто о передышке, попытке выскользнуть из петли непосильных военных расходов.

Идея Горбачева, представлявшая просто революцию в сравнении с тем, что думали и как действовали его предшественники, состояла в том, что безопасность его страны зависит и от ощущения безопасности у ее противников.

Маршалы и лидеры ВПК оказали Горбачеву сопротивление на каждом этапе подготовки Договора по РСМД. В ответ на рейгановскую идею-фикс создания космической обороны СОИ, военные, как обычно, предложили резкое усиление наступательных вооружений: 117 научных и 65 исследовательских проектов, 165 экспериментальных разработок. 50 млрд руб. на 10 лет. Тогда это значило затянуть ремень бюджета до последней возможности и вернуться в самые тяжелые дни холодной войны.

Помощь атеисту Горбачеву пришла буквально с небес. В День пограничника, 28 мая, легкий одномоторный самолет снизился над мавзолеем Ленина и приземлился рядом с собором Василия Блаженного. 19-летний пилот Маттиас Руст из ФРГ явился, как он сказал, с «миссией мира». Как объяснил юный немец, он хотел предложить Горбачеву избавить мир от ядерного оружия.

Горбачев был в ярости. Через день по поводу случившегося заседало политбюро, военачальники ничего вразумительного объяснить не могли, кроме того, что о полете узнали, когда Руст приземлился. «Узнали от ГАИ», – сыронизировал генсек. Маршала Соколова на посту министра сменил маршал Язов, был уволен и ряд других генералов и маршалов.

Порог сопротивления договору о РСМД значительно понизился. От РСМД Советский Союз выиграл в главном, хотя и проиграл в цифрах: мы уничтожили 1,500 развернутых боеголовок, тогда как США ликвидировали 350.

Но были и другие резоны: военные расходы были снижены, а советские люди поверили в возможность мира и разоружения. Через несколько лет после подписания договора об РСМД половина опрошенных социологами считала, что ядерное разоружение нужно продолжать. К 2010 году таких осталось лишь 19%.

От того, что сейчас происходит в мире и стране, многие почувствовали себя в осажденной крепости. Все понимают: если не переговоры и мир, то американские ракеты на этот раз будут развернуты совсем рядом, в Восточной Европе или даже в бывших республиках СССР. По-видимому, скоро вполне может обсуждаться вопрос о переносе из зоны досягаемости европейских ядерных боезарядов административной столицы страны. Вообще, стоит задуматься, почему более 30 лет назад горбачевский Советский Союз получил мощную поддержку от американского общественного мнения, а сейчас оно в лучшем случае равнодушно к нашей стране.

В декабре 31 год назад на прощальный ужин с улетавшими в Москву Михаилом и Раисой Горбачевыми пришли многие великие американцы: Генри Киссинджер, Йоко Оно, Мэрил Стрип, Артур Миллер, Джеймс Болдуин, Гор Видал, Роберт Де Ниро. Какое счастье, что многие из них и сейчас в строю, что глобальные войны за это тридцатилетие не прервали нормальный ход жизни человечества. Правда, и Горбачев, и американские звезды здорово постарели.

Виктор Лошак, «КоммерсантЪ FM»