Янукович в роли осьминога Пауля. Какие кремлевские заготовки проталкивал «легитимный»?

Единственное, чего категорически не хотел делать экс-президент Украины– это говорить о Медведчуке.

Есть такая пословица: если Виктор Янукович выходит на публику, значит у Владимира Путина появились «новые вводные» по Украине. Но, как говорят, не все так просто, пишет на страницах «Фокуса» политический психолог Светлана Чунихина.

В последнее время любая пресс-конференция политической направленности в России сильно напоминает детский утренник. Всем участникам заранее раздают слова, которые нужно разучить и потом с выражением прочитать.

Вчерашняя пресс-конференция Виктора Януковича «по актуальным вопросам украинской политики» не была исключением. Виктор Федорович бегло зачитал заготовленное заявление и в целом, надо отметить, выглядел хорошо и был довольно расслаблен. Ему вполне шли новые очки без оправы, которые он поправлял новым элегантным жестом, а камеры в этот момент выстреливали десятками кадров в секунду.

Кроме модных очков действительно «новой вводной» был тезис о том, что Украина сегодня представляет собой очаг войны и нестабильности, которые распространяются на другие государства – Европу, США и, конечно, «Россия невольно втянута в этот конфликт».

Мы узнали, что восстание желтых жилетов во Франции – это «ответка» за то, что западные лидеры в свое время слишком терпимо отнеслись к превращению украинского национализма в неонацизм, и вот теперь эта зараза разносится по всему миру. Хотя пугать собственный народ катастрофическими последствиями восстаний для российского руководства – это, конечно, далеко не новость. Но как говорят, все новое – это старое, которое никак не получается забыть.

Второй глобальный месседж Януковича касался преступной деятельности нынешней украинской власти и лично Порошенко. Виктор Федорович заявил, что действующий президент Украины – коварный и лживый политик, даже не политик, а бизнесмен, которого не интересует государство и боль народа, а интересует только собственная прибыль. «Душой» он не хочет завершения войны, потому что война помогает ему удерживать власть. Поэтому голосовать за эту власть нельзя ни в коем случае!

А за кого же тогда следует голосовать украинским избирателям, спросили журналисты бывшего украинского президента, ныне пробующего силы в качестве политического консультанта.

И тут началось самое интересное, если это определение в принципе применимо к подобным мероприятиям.

Дело в том, что Виктор Янукович – человек простой, но это коварная простота

Да, он известен как дисциплинированный и искренний участник путинских информационных спецопераций, и по большей части он полностью разделяет цели и ценности Кремля, даже если не всегда до конца их понимает.

Прежде чем что-то ответить журналисту, Виктор Федорович иногда так добросовестно и старательно сверяется со своими записями, что по движению его глаз можно четко угадать, где он произносит кремлевскую заготовку, а где говорит от себя лично. В предельно непрозрачной и вечно требующей толкований российской политике Виктор Янукович сегодня выполняет роль осьминога Пауля – существа, предсказывающего исход игры, который логическими методами просчитать никак нельзя.

Виктор Федорович программу в основном отработал. И хунту похулил, и Западу попенял, и Минские договоренности вспомнил, и объяснил, что революции приносят нищету и разрушения, и призвал к переговорам и примирению.

Единственное, чего категорически не хотел делать Янукович – это говорить о Медведчуке. Три раза его спросили о судьбе этого самого популярного в России украинского политика, который, по совершенно неясным для россиян причинам, никак не прирастает популярностью в Украине.

Кажется, что вся эта пресс-конференция задумывалась исключительно для придания дополнительного политического веса Медведчуку. В том числе устами беглого украинского президента была впервые озвучена новость про то, что на путинского кума готовилось или готовится покушение.

Хотя любой человек, мало-мальски погруженный в контекст украинской политики, знает, что Медведчук никакой альтернативой нынешнему президенту Украины не является. Более того, их обоих – Порошенко и Медведчука – всерьез подозревают в сговоре.

Прошедшая пресс-конференция Януковича в очередной раз продемонстрировала, что одержимость российского медийного пространства украинской проблематикой никак не сказывается на глубине понимания того, что у нас действительно происходит. Никто ничего не понимает и не хочет понимать.

И это, кажется, понял наконец и сам Виктор Янукович. Перелом наступил во время диалога бывшего украинского президента и единственного присутствовавшего в зале украинского журналиста Романа Цимбалюка. «Я рад вас видеть», – сказал журналист. «Я тоже рад вас видеть», – ответил экс-президент.

И тут он неожиданно изменил своей привычно дисциплинированной манере поведения, и стал говорить искренне, от себя. Например, он очень подробно и с удовольствием рассказал об обстоятельствах, при которых получил недавнюю травму. Чувствуется, что занятия теннисом доставляют Януковичу редкое в его нынешней жизни удовольствие.

И еще больше чувствуется, что он соскучился по общению, ему хочется выговориться. Виктор Федорович в этот момент даже снял свои модные очки, тем самым показав, что вышел из предписанной роли. Ведущей пресс-конференции даже пришлось жестко осадить его, мол, у нас еще остались неохваченными многие важные вопросы.

Но плотину уже прорвало, и ее было не остановить. Дежурно зачитав очередной заготовленный ответ на заготовленный вопрос, Янукович вернулся к тому, что действительно важно для него лично. А для него лично оказались важными чувства украинцев, покинувших родную землю и мечтающих вернуться из «изгнания». В их судьбе он видел отражение своей личной истории, ведь он такой же изгнанник, хоть и более-менее привилегированный.

Спустя пять лет после бегства из Украины, которую он так и не смог как следует понять и по-настоящему полюбить за свою долгую политическую карьеру, Янукович неожиданно продемонстрировал больше сопричастности и сочувствия происходящему, чем это сегодня доступно Порошенко и его команде.

Ведь несмотря на весь пропагандистский задор, под значительной частью высказанных Януковичем претензий к действующей власти охотно подпишется большинство украинских избирателей, в том числе те, для кого сам Янукович – государственный преступник, трус, шут и предатель. Да, богатеют на фоне беднеющего населения. Да, лгут. Да, принимают сомнительные решения. Да, далеки от народа и равнодушны к его бедам. Осьминог Пауль, предсказывая исход грядущих президентских выборов, вряд ли поставил на честную победу такой команды.

И тут мы подходим к открытию, поражающему своей трагической простотой. Отношения власти и народа в Украине являются частью весьма пагубного сценария, при котором любая власть всегда враждебна в отношении собственного народа и любой политик, заняв высокий пост, стремительно теряет способность к сочувствию и сопереживанию.

Единственный вопрос, на который не ответил Янукович – он даже не сразу смог понять, о чем его вообще спрашивают – это кого из кандидатов в президенты Украины он поддерживает. Действительно, бессмысленный вопрос. Потому что в нашей стране лучших президентов принято искать не среди будущих кандидатов, а среди прошлых.

И Путин тут абсолютно ни при чем.

Светлана Чунихина, «Фокуса»