Сжигающий глаза. Россия использует лучевое оружие «Филин» на Донбассе

Россия активно использует две ведущиеся войны – в Сирии и Украине – как полигон для испытания новой современной техники и отработки тактики ее применения.

И если Сирия – по сути один большой полигон – ну, нет в основной массе сирийских вооруженных формирований достаточно современно вооружения для противостояния кадровой армии, то Украина – совсем другое дело. Практически впервые за период после 1991 г. российские вооруженные силы получают опыт ведения боевых действий в рамках общевойскового боя, пишет Михаил Жирохов на страницах «Деловой Столицы».

До этого была Чечня – однако тут армия больше занималась типичными антиповстанческими операциями (крайне неудачно и настолько с большими потерями, что в итоге пришлось искать политическое решение) и Грузия 2008 г. Причем в ходе войны «888» потери российской авиации за пять дней войны просто зашкаливали. Откровенно устаревшими зенитными комплексами был сбит даже огромный и относительно современный стратегический бомбардировщик Ту-22.

На Донбассе начиная с лета 2014 г. «засветилось» достаточное большое количество новинок российского военно-промышленного комплекса. Причем в некоторых случаях сообщения с линии соприкосновения выглядели фантастически и очень многими воспринимались как пропагандистские.

Так было, например, с сообщениями об использовании оккупационным корпусом лазерного оружия. Вкратце напомним хронологию.

За 2016-2018 гг. сразу на двух участках фронта – в районе Марьинки под Донецком и вблизи Станицы Луганской под Луганском Госпогранслужбой были зафиксированы несколько случаев применения противником «лучевого оружия», которое поражало органы зрения личного состава противника и различные оптические приборы и системы наведения. Причем все случаи были отмечены на стационарных контрольно-пропускных пунктах. В результате официально пострадало пять пограничников, которые получили ожог сетчатки глаза разной степени тяжести.

Интересно, что последний такой случай был зафиксирован в октябре прошлого года и уже не нашими силовиками, а командой СММ ОБСЕ, которая наблюдала к северу от моста в Станице Луганской «синий лазерный луч», направленный с оккупированной территории Луганской области.

Большинство военных аналитиков отнеслось к таким сообщениям крайне скептически. Такое мнение было основано на том факте, что хотя оружие для ослепления оптико-электронных систем наблюдения и было разработано в СССР (имея ввиду опытные комплексы 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие»), однако оно было слишком громоздким. И якобы после этого сообщений о продолжении работ в России не было.

Однако сообщения из России последнего времени позволяют говорить о том, что на Донбассе действительно были испытания новейших систем вооружения. Прежде всего, речь идет о сообщении информационного агентства РИА Новости от 2 февраля, согласно которому холдинг «Росэлектроника», который входит в госкорпорацию «Ростех», приступил к поставкам ВМФ России станций визуально-оптических помех 5П-42 «Филин».

Причем они производятся серийно – по крайней мере, было заявлено, что такие системы уже установлены на фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» (два комплекта), а также на проходящий заводские испытания фрегат «Адмирал флота Касатонов». А также будут установлены на два фрегата проекта 22350, которые строятся на заводе «Северная верфь».

Если проанализировать открытые публикации в российских СМИ, то можно сделать вывод, что такая установка основана на принципе воздействия на органы зрения и предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения.

Фактически оператор (или наблюдатель) попав под воздействие низкочастотных колебаний яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов временно утрачивает способность выполнения целевой задачи в течение определенного интервала времени.

Причем, судя по сообщениям представителей холдинга, комплекс прошел весь комплекс государственных испытаний, в том числе и на добровольцах. При этом «каждый пятый доброволец ощутил на себе галлюциногенный эффект, а около половины испытателей отметили признаки дезориентации в пространстве, а также тошноту и головокружение».

По всей видимости, разработчики несколько лукавят, рассказывая о возможностях своего лучевого оружия. Вполне очевидно, что, добавив немного мощности, «Филин» можно использовать и для выжигания оптики и глаз тех, кто ее использует.

Имея такой совершенно новый объем информации, сейчас можно утверждать, что против наших пограничников на Донбассе использовался какой-то опытный облегченный «пехотный» вариант условного «Филина».

Нельзя не отметить, что наши силовики с полной ответственностью отнеслись к новой угрозе. Прежде всего были выработаны специальные инструкции для того, чтобы максимально снизить угрозу лучевого оружия. Так, по словам пресс-секретаря, помощника главы Госпогранслужбы Украины Олега Слободян, пограничным нарядам не рекомендуется вести наблюдения на открытой местности, нельзя допускать, чтобы солнце отражалось от линз оптических приборов, демаскируя наблюдателя. Кроме того, бойцам советуют максимально использовать естественные укрытия и маскировочные сети. Ведь, судя по всему, новое оружие может применяться только в вечерних условиях, без тумана и в пределах прямой видимости.

Мало того, в одном из своих интервью тот же Олег Слободян утверждал, что ведутся переговоры с западными союзниками о поставке по линии международной технической помощи партии специальных защитных очков.

Причем нельзя не отметить, что применение такого оружия не попадает под действие «Конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие», так как формально предназначено для поражения оптико-электронных систем, а не личного состава.

Тут в очередной раз хорошо видно, что международное законодательство и многочисленные конвенции образца середины ХХ века просто не успевают за развитием средств ведения войны. А прогресс в этой области не стоит на месте.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»