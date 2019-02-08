Мятежный полковник и защитник «русского мира». Квачков, как «герой нашего времени»

Владимир Квачков выходит из колонии. Полковник ГРУ в оставке освобождается досрочно благодаря частичному смягчению 282 уголовной статьи о возбуждении ненависти и вражды.

Квачков получил известность в 2005 году благодаря обвинению в покушении на Анатолия Чубайса. Позже он получил восьмилетний срок за подготовку военного мятежа. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Квачков вполне может быть востребован на современном этапе.

Полковник ГРУ Владимир Васильевич Квачков – фигура по-настоящему уникальная. Боевой офицер, участник войны в Афганистане и Чечне – его называют одним из разработчиков исторической операции по окружению боевиков в Грозном в 2000 году.

Теоритически столь одаренный человек и популярный в войсках может подготовить военный мятеж практически в одиночку. Хотя его вполне можно посчитать психически невменяемым. С чем, правда, не согласилась судебная экспертиза.

В первый раз он получил известность в 2005 году в связи с покушением на Анатолия Чубайса. На пути следования кортежа тогда председателя РАО ЕЭС России сработало взрывное устройство, после чего машины были обстреляны. Чубайс не пострадал.

Здесь нужно отметить, что происходило это в очень неспокойный для страны момент – так называемой монетизации льгот. Народ волновался, а Чубайс, как известно, у нас всегда во всем виноват. Поэтому среди широких масс отношение к этому действу было неоднозначным.

Квачков объявил себя православным русским националистом, борцом с мировой закулисой, которая засела в коридорах российской власти. Его, конечно, посадили, но что интересно, вскоре оправдали судом присяжных в связи с отсутствием прямых доказательств преступления.

Но в 2010 году вновь отправили за решетку за подготовку переворота. В деле шла речь о том, что заговорщики ставили задачу захватить военные арсеналы во Владимирской области и двинуться на Кремль. За это он получил 13 лет. Позже срок снизили до восьми. Он должен был выйти еще в прошлом году, но в 2017 году был вновь осужден – прямо в колонии.

На этот за экстремистский видеоролик к десятилетию покушения на Чубайса, который был записан на мобильный телефон и как-то попал на волю. Там Квачков вновь говорит о мировой закулисе и намерении бороться с ней до конца. Дело посчитали очень странным – может быть, его хотели вновь подставить.

И вот сейчас он все-таки выходит на свободу в связи с частичным смягчением знаменитой 282 статьи о возбуждении ненависти и вражды. Было очень много статей и комментариев, в которых обвиняли правозащитников и либералов в двуличности. Что, мол, человек сидит за убеждения, с ним расправляются, а вы молчите.

Ну, какой он мог готовить переворот, в самом деле. Как один человек с минимум сторонников может такое сделать? Ответа на этот счет так и не последовало. О Квачкове в итоге просто забыли.

Вряд ли сейчас 70-летний полковник запаса, отсидев внушительный срок в тюрьме, представляет, какую-нибудь угрозу для действующей власти. Хотя, с другой стороны, его воззрения о мировой закулисе сейчас очень даже популярны, причем и на самом верху тоже.

Не хочется писать о том, что приходит время Квачковых. В первую очередь потому, что не совсем понятно, кого считать закулисой, и кто, где засел. Главное здесь в том, что его вполне можно считать сумасшедшим, однако в нынешнем понимании все идейные люди не совсем нормальные.

Идейные люди всегда в дефиците. И сама по себе идейность сегодня граничит с непредсказуемостью. И вот это может представлять угрозу, особенно если развернуть в нужную сторону. Так что, может быть, Квачкова рано сбрасывать со счетов.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»