Макрон отказался участвовать в Мюнхенской конференции из-за разногласий с Меркель по «Северному потоку-2», – Süddeutschen Zeitung

Париж объяснил это проблемами с графиком президента, однако настоящие причины в разногласиях между Парижем и Берлином из-за «Северного потока-2».

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, таким образом, отменено его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель. Оно было запланировано на 16 февраля. Источник информации немецкая «Süddeutschen Zeitung», сообщившая о разногласиях Парижа и Берлина, – не раскрывает.

«Было сказано, что были проблемы с согласованием графика», – говорится в материале. Как пояснил изданию директор франко-германского исследовательского центра Jacques-Delors Генрик Эндерляйн (его газета называет близким к президенту Франции человеком), Макрон сейчас сосредоточен на внутренних проблемах страны.

Однако газета также обращает внимание на разногласия в отношениях между Парижем и Берлином, в частности, в вопросе проекта «Северный поток-2». Ранее Süddeutschen Zeitung писала, что Франция выступит против идеи Германии освободить трубопровод от требований, предъявляемых к подобным проектам внутри ЕС.

Издание отмечает, что 8 февраля состоится голосование по вопросам ужесточения норм Газовой директивы ЕС. Предполагается, что единые нормы, касающиеся трубопроводов, проходящих по территории стран ЕС, будут распространены на трубопроводы, проложенные в нейтральных водах, в том числе на «Северный поток-2».

По данным «Süddeutsche Zeitung», Берлин планировал заблокировать ужесточение директивы, заручившись поддержкой, в частности, Парижа. Однако переход Франции «в другой лагерь» поставил этот план под угрозу, пишет газета. Издание отмечает, что до сих пор Макрон всегда выступал солидарно с Меркель.

«Süddeutschen Zeitung»