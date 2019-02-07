Как Украина могла протроллить Россию допустив ее наблюдателей на выборы?

Процедура «трудного согласия» на участие россиян в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ могла бы стать неплохим пиаром для Украины.

И вот на чашу весов с аргументами за и против приглашения на украинские выборы наблюдателей из России упала гирька Курта Волкера. Она упала на чашу с аргументами «за», что, впрочем, было предсказуемо. По мнению Волкера, высказанному им в «Твиттере», участие россиян в миссии наблюдателей крайне необходимо, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Во-первых, это просто красиво – в том смысле, что таков порядок работы БДИПЧ, где россияне не ограничены в правах, а в документах не сказано о том, что наблюдатели из государства-агрессора не могут наблюдать за выборами в государстве, ставшем жертвой этой агрессии. Соблюдение же установленного порядка будет благотворно, как и всякое исполнение законов и инструкций, и поможет общественному признанию результатов выборов в Украине, ибо кто почитает бюрократические заповеди, тому воздастся.

А во-вторых, ну что за детский сад – взять и не пустить российских наблюдателей? Они же не бешенством больны, а если и больны, так тоже не беда, поскольку работать они будут строго в рамках процедуры, по стандартным протоколам, и не одной кучей, а разбросанные по разным комиссиям и разбавленные наблюдателями из других стран. Нет, ну в самом деле, в чем тут проблема вообще?

Набор аргументов на чаше «против» тоже известен. Даже ежу, если он из Украины, понятно, что наблюдатели из России, все до одного, будут работниками российских спецслужб. Одной ли или нескольких, штатными или внештатными – уже детали. Но смысл в целом от этого не меняется: под видом наблюдателей на украинские выборы поедет Кремлевская Контора.

А поскольку некоторый процент российской агентуры неизбежно будет и в составе других делегаций, то «разбавление» россиян наблюдателями из других стран не решает проблемы. Напротив, оно может возыметь нежданный эффект – такая вот политическая гомеопатия. Кроме того, наблюдатели из других стран, которые случайно не окажутся российскими агентами, будут ленивы и неповоротливы, как все европейские бюрократы, которых российская контора в локальных схватках переигрывает вчистую.

Системно и в целом – да, контора проигрывает, но один на один переигрывает европейцев почти всегда, подобно тому, как один дикий мамелюк всегда побеждал одного цивилизованного француза, хотя тысяча французов с тысячей мамелюков вполне управлялись. И вот зачем, скажите, Украине этих мамелюков к себе пускать? Пожалуйста, есть же целая куча наблюдателей из вполне приличных или хотя бы полуприличных – ну, там, Венгрия-Чехия-Сербия, стран.

Российская информационная бесовня – Страна.ru и прочие – после реплики Волкера немедленно пустились в пляс, радостно завывая: «Ага-а-а, прилетело. Пустите как миленькие, куда ж вы денетесь!». Но оказалось, что при сильном желании можем и не пустить. Верховная Рада приняла законопроект №9524, который запрещает участие украинских выборах российских наблюдателей – как граждан Росси, так и тех, по кому Россию внесла предложения.

Как будут развиваться события теперь? Понятно, что миссия все равно приедет и будет работать – о ее отмене при недопуске российской делегации никто и не заикался. Иной вопрос, что Волкер дал понять, что нехороший осадочек в этом случае останется. Формально – он просто дал совет в частном порядке, поскольку «Твиттер» – его личное пространство, и реплика в нем – не официальное письмо.

При этом и Волкер, и функционеры БДИПЧ украинские аргументы прекрасно понимают. Но правила игры таковы, что они не могут вести себя иначе. И Украина, не допустив россиян, получит весь положенный в этом случае набор нареканий.

Зато, немного уступив и найдя какую-то форму компромисса, Украина получит немало бонусов. Включая и повод поднять после президентских выборов и перед выборами в Раду – более проблемными, чем президентские, – вопрос о том, что рамки, определяющие, в каких случаях наблюдатели из одной страны не могут ехать в другую, должны быть внесены и в документы БДИПЧ.

Вопрос теперь в том, чтобы подходящая форма разовой уступки была найдена и чтобы всем было видно, как трудно нам далось решение о допуске… ну не то чтобы российских, но каких-то компромиссных, околороссийских наблюдателей. Все должны видеть, что нам это противно, но наше уважение к демократическим институтам так велико, что во имя демократии и честных выборов мы можем принять в составе делегации БДИПЧ даже дохлую жабу. И хотя и россияне, и те, кого они могут отрекомендовать – пусть не прямо, а как-то опосредованно, это уже техничесткие детали, – для нас хуже, чем дохлая жаба, но уж ладно… пускай едут.

Такая последовательность – отказ, гнев, колебания, непростой выбор, и, наконец, компромисс, правильно разыгранная в СМИ и на международных площадках, может стать неплохим пиаром для Украины вообще – и для всей предвыборной кампании в частности. Вероятно, такую постановку и разыграет МИД в дуэте с Радой, а в главной роли выступит Павел Климкин. Во всяком случае, это представляется и вероятным, и верным политически.

Но что же делать с этими сомнительными наблюдателями, когда они к нам приедут? Вопрос вызывает в памяти известный диалог, в котором психотерапевт советует пациенту взять фотоснимок врага и сжечь его, а тот переспрашивает, что ему потом делать с фото? Так вот, как мы с ними-то будем?

Я полагаю, что никак не будем. Уже на границе выяснится, что половина тех, кого через третьих лиц рекомендовала Россия, а мы закрыли на это глаза, посещала оккупированный Крым. Потом вылезут нестыковки в документах.

Случится техническая неувязка с транспортом. Застрянет лифт в гостинице. Потеряется удостоверение. Словом, особого вреда эта публика нам не причинит. Скорее наоборот, их попытки причинить нам вред можно будет документировать и показывать всему миру, сокрушенно говоря тоном сапера Водички: «а мы предупреждали, что вы россиян плохо знаете!».

Но Верховная Рада Украины поставила точку в этом вопросе.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»