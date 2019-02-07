«Разведенный, как лох» Янукович стал тенью Путина, – Цимбалюк

Янукович за пять лет прошел путь от резвого энергичного беглеца до медленно передвигающегося и не способного попасть с первого раза в кресло политического пенсионера.

Адвокаты Виктора Федоровича обещали сюрприз от своего патрона, но Янукович пришел на пресс-конференцию, чтобы повторить заезженные кремлевские штампы. Он стал одним из многих российских пропагандистов по «украинскому вопросу». Остается загадкой как этот человек управлял нашей страной, – об этом и многом другом в видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

В частности экс-президент Виктор Янукович утверждает, что главы МИД европейских стран его «кинули, как лоха», якобы не выполнив условия соглашения об урегулировании кризиса в Украине, подписанного ими 21 февраля 2014 года. Как сообщал собственный корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк, об этом Янукович заявил на пресс-конференции в Москве.

Говоря о соглашении об урегулировании ситуации в Украине, которое Янукович подписал вместе с лидерами тогдашней оппозиции 21 февраля 2014 года, он напомнил, что представитель России Владимир Лукин, присутствовавший на переговорах, не подписал этот документ.

«Я разговаривал с ним 20 и 21 февраля. Он сидел за столом переговоров. К сожалению, он был прав, он мне сказал: «Неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены?», – сказал Янукович.

«Да. Я хочу верить в то, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, на таком уровне они обязательно будут выполнены. То есть, я верю, что должны работать какие-то правила, какие-то принципы, законы. Я отвечал Лукину: «Как они, европейские дипломаты могут себя дискредитировать, я не верю. Все, что мы подпишем, мы будем выполнять с двух сторон, и в том числе за это будут нести ответственность страны-подписанты», – подчеркнул экс-президент.

«К сожалению, я ошибся, а Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали. Или, как говорят продвинутые украинские политики, которые себя такими считают, меня кинули как лоха», — резюмировал Янукович.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»