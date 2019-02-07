Изображая жертву: «легитимный» Янукович, как заложник собственной психодрамы

Бывший президент Украины использует четкую установку на позицию «Жертвы».

Если вы хотите узнать как на самом деле чувствует себя человек – не спрашивайте, как его здоровье. Просто обратите внимание, как он входит в комнату и как ее покидает, – пишет на странице «PsyFi» в Facebook психолог-консультант Валентин Ким.

Энергичность – главный признак привлекательности политика. Джордж Буш-младший даже специально выработал особую манеру ходьбы и своеобразные махи руками, чтобы казаться более энергичным. Дональд Трамп регулярно демонстрирует своим собеседникам и оппонентам силу своего рукопожатия. Невысокий Николя Саркози часто ходил приподнимая локти повыше, чтобы казаться чуть более возбужденным и жизнерадостным.

Жалкие развалины, медленно шаркающие ногами, в мировой политике практически не попадаются. Исключения встречаются крайне редко. Пожалуй, только Франклин Рузвельт может претендовать на исключительность. Но и он стал президентом еще в состоянии жизненного тонуса – инвалидное кресло догнало его уже во время президентской каденции.

Виктор Федорович Янукович за пять лет прошел путь от резвого энергичного беглеца, возмущенно кричащего свое знаменитое «астанавитесь», до медленно передвигающегося и не способного попасть с первого раза в кресло политического пенсионера. Если уж человек не может ни войти, ни выйти из помещения самостоятельно, о какой инициативе в сборе представителей ведущих телеканалов можно говорить?

Умение высказывать свои (или чужие) мысли всегда было слабой стороной четвертого президента. И в этот раз никаких изменений не произошло.

Янукович говорит «Сделать ударение на этих вопросах…», подразумевая, очевидно «акцентировать». Он интонационно выделяет слово «анонсируя», как бы показывая всем свою способность запомнить и произнести такое сложное слово.

Янукович практически мгновенно скатывается к приблатненному жаргону своей юности, словно годы в политике не оставили на нем никакого отпечатка. «Кинули как лоха», «получайте ответки», «гоп-компания», «… поломать им хребты» – все это не только признаки низкой культуры. Это демонстрация стремления оказаться в родной среде – четкой, простой и понятной. Где нет хитроумных планов и многоходовок, где не тебя используют как подставную куклу, а ты «нагибаешь» конкурента, где можно простыми и даже подлыми методами добиться конкретного результата, а не наблюдать за чужой игрой, правил и исключений которой ты уже давно не понимаешь.

Поведение Януковича было вполне очевидным и гармоничным для подобной ситуации. Лучше всего получившийся психологический расклад описывает психодраматическая модель Карпмана.

Психодраматический треугольник Карпмана в данной ситуации позволяет нам распределить роли следующим образом. В позиционировании бывший президент использует четкую установку на позицию Жертвы. Это вполне очевидная реакция. Жертва имеет психологическое право на получение помощи и ресурсов защитника (Спасателя). Жертва винит Агрессора и обстоятельства.

Жертва ищет защиту и понимание. Соответственно и демонстрирует все признаки «Жертвы»: беззащитность, чистоту своих намерений, свой высокий морально-этический уровень, свою нацеленность на духовную близость с другими людьми (ведь кроме духовной составляющей, у «Жертвы» обычно ничего нет, все забрал «Агрессор»). Масса словесных пассажей («меня обманули и предали», «я пишу письма и мне никто не отвечает» и пр.) являются иллюстрациями, которые жертва создает вокруг своего образа, чтобы усилить эффект.

Агрессором является Порошенко и вся «киевская хунта». В команду «Агрессоров» вместе с ныне действующим президентом угодил и Парубий, и Пашинский с автоматом (очевидно, все-таки Кошулинский).

Ну и в заключении – святое воинство Спасателей. Янукович обозначил Медведчука, Вилкула в зеленке, но главного своего бенефициара предпочел оставить в тени. Имя Владимира Путина, как имя Волдеморта в известной магической саге, не должно упоминаться. Без упоминания этого имени весь психодраматический треугольник выглядит незавершенным, как гештальт провалившегося в предвыборной гонке кандидата мажоритарщика.

В остальном Виктор Федорович остался тем же самым Януковичем, которого мы знали пять или 10 лет назад. Косноязычие, трудности с произнесением сложных слов и речевых конструкций, скатывание в просторечие и откровенный жаргонизм, растерянно-грустное выражение лица. Время проходит мимо бывшего Президента. И это – хорошо!

Валентин Ким, «PsyFi»