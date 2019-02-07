Мне абсолютно плевать на ваш русский народ и Россию, – Бабченко

Журналист Бабченко объяснил, почему больше не ассоциирует себя с Россией и русским народом.

Журналист Аркадий Бабченко не снимет с себя часть той вины, которая лежит сейчас на России за оккупацию части Украины и аннексию Крымского полуострова. Он заявил в интервью в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Быть тем, что называется Россия я перестал примерно тогда, когда ваш президент назвал меня и таких как я национал-предателям. Тогда, когда ваши сенаторы предлагали лишить меня гражданства. Тогда, когда вы устроили мне травлю. Вот с тех пор я себя перестал ассоциировать с Россией кроме одного единственного момента», – заявил журналист.

«Я как гражданин страны-агрессора, безусловно, с себя не снимаю часть той вины, которая лежит сейчас на России за оккупацию части Украины и аннексию полуострова. Я считаю, что как россиянин я тоже виновен. Я пытался не допустить этого, но не смог», – подчеркнул Бабченко, отвечая на вопрос.

«Эхо Москвы»