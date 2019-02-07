Я буду лично пороть россиян за их поддержку Путина, – Бабченко

Бабченко считает, что пост-путинскую Россию ожидает полное повторение «лихих 90-х годов».

Аркадий Бабченко пообещал лично наказывать россиян поркой за их поддержку путинского режима. Журналист заявил в интервью в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Никто, конечно, никого наказывать не будет. Это будет моя личная инициатива. Вот я вас буду пороть с удовольствием, например», – заявил журналист.

Комментируя утверждения ведущего о грядущих «пытках» людей в здании журналист уточнил, что Россию ожидает «зеркальное повторение 1991 года». С учетом ранее высказанного им прогноза сомализации России – население этой страны ожидают очень тяжелые времена в пост-путинский период.

«А в здании ФСБ НРЗБ сами, потому что в 91-м году вы уже целовали американцев в попку, орали: «Это не мы». И ровно то же самое будет…», – подчеркнул Бабченко, отвечая на вопрос.

«Эхо Москвы»