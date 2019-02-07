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Новости

Не будет никакой оккупации России войсками стран-участниц НАТО, – Бабченко

«Эхо Москвы»
07 февраля 2019

Россия уже сейчас стоит на пороге краха всей государственной системы, криминализации всех аспектов жизни и гуманитарной катастрофы.

Пост-путинскую Россию ожидает участь Сомали: крах государства, разгул бандитизма и гуманитарная катастрофа. Журналист Аркадий Бабченко заявил в интервью в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Не будет никакой оккупации, бог с вами, кому вы нужны», – заявил журналист.

«Будут гуманитарные конвои, которые в Сомали. Вот вы будете жарить собачатину в бочках, а бедные… А добрые американцы сделают рукой вот так и скажут: «Опять?». И в четвертый раз повезут вам гуманитарную помощь и ножки Буша. А для того, чтобы ваши соотечественники не сожрали их по дороге, придется гуманитарный конвой охранять Абрамсами», – подчеркнул Бабченко

«И вот где-то на третьем танке будет сидеть один старый, усталый военкор. И за «Слава Украине» раздавать американскую тушенку», – резюмировал свой ответ журналист.

«Эхо Москвы»

Tags: Аркадий Бабченко, война, Гуманитарные конвои, криминальный мир, население, НАТО, Россия

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