В Британии назвали имя третьего подозреваемого в отравление Скрипалей

Предполагает, что подозреваемый «Федотов» до сих пор может оставаться на территории Великобритании. Информации о том, что он покинул страну, нет.

Британское издание «The Telegraph» сообщило о третьем россиянина, вероятно причастном к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в британском Солсбери. В среду издание, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщило о русском агенте с вероятно вымышленным именем «Сергей Федотов».

По информации газеты, у «Федотова» был билет на тот же рейс из Лондона в Москву, что и у «Петрова» и «Боширова». Однако по неизвестным причинам он отменил регистрацию на рейс.

«Федотов» прибыл в Британию в тот же день, что и «солсберийские туристы». Номер его паспорта только немного отличается от номеров паспортов «Петрова» и «Боширова». Примечательно, что «Федотова» нет на записях камер видеонаблюдения в Солсбери – вполне вероятно, что он не ездил туда с двумя другими агентами.

Издание предполагает, что «Федотов» до сих пор может оставаться на территории Великобритании: информации о том, что он покинул страну, нет.

Британское следствие ранее заявляло, что у двух агентов-отравителей из ГРУ могли быть сообщники.

Ранее масс-медиа сообщили, что британцы выяснили все детали покушения на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери, включая следы, ведущие прямо к президенту РФ Владимиру Путину.

По словам источников издания «The Telegraph» в правительстве, в Великобритании была разоблачена сеть агентов российской разведки, стоящая за нападением в Солсбери.

«Угроза, исходящая от ГРУ, которое совершило попытку убийства Скрипаля в марте прошлого года, была резко сокращена в результате контртеррористического расследования, в ходе которого были выявлены агенты, совершившие нападение», – пишет издание.

Отдельные источники сообщили, что подробности заговора хорошо известны, в том числе цепочка руководителей, ведущая вплоть до Путина, который дал зеленый свет на использование химического оружия на британской земле.

«Мы уверены, что знаем все, что нам нужно знать о Солсбери», – сказал источник, добавив: «ГРУ потребуются десятилетия, чтобы вернуть себе точку опоры в Великобритании».

Операции ГРУ частично были раскрыты из-за их же грубых ошибок, таких как предоставление агентам последовательных номеров паспортов.

В итоге Британия и ее союзники смогли собрать и обменяться информацией о личностях большинства офицеров ГРУ, которые когда-либо выезжали за границу РФ для секретных операций.

Массовая высылка шпионов из российских посольств в Европе и США также сыграла огромную роль в подрыве российской разведывательной сети за рубежом.

Великобритания выслала 23 российских дипломата, а США – еще 60 в отместку за отравление Сергея и Юлии Скрипалей.

Британские чиновники теперь уверены, что почти все 23 дипломата были агентами ГРУ и СВР и что этот процесс полностью лишил Россию возможности шпионить за действиями Великобритании.

«The Telegraph»