Путинский режим достаточно прочен, что бы просуществовать несколько десятилетий, – Бабченко

Несмотря на «политическую» долговечность, крах путинского режим неизбежен, из-за полной маразматичности российской управленческой системы.

Путинский режим обладает большим запасом прочности и может просуществовать не одно десятилетие. Журналист Аркадий Бабченко заявил в интервью в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Посмотрите, что происходит в Венесуэле, прибавьте лет 15. Вот в Венесуэле по последним опросам 30% населения за иностранную интервенцию теперь уже. У России запас прочности еще большой, нефть не рухнула, Путин не Мадуро, мужик молодой и здоровый. Медицина достигла таких успехов, что и Мугабе в 90 лет шел…», – заявил журналист.

«Так что, я думаю, Владимир Владимирович еще лет 20 на троне просидит спокойно. А вот потом, когда он совсем впадет в старческий маразм, когда у него начнется импотенция, когда в России запретят секс, когда туалетная бумага пойдет на колбасу, а попу в России будут вытирать газетой «Правда», вот тогда уже можно будет о чем-то разговаривать. Где-то в этом районе мы и увидимся с вами на Тверской», – подчеркнул Бабченко, отвечая на вопрос.

«Эхо Москвы»