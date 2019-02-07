Ждите нас в России на «Абрамсах» лет через 20, – Аркадий Бабченко

Путинский режим достаточно прочен, что бы просуществовать несколько десятилетий, но в конечном итоге все выльется в гуманитарную катастрофу, с превращением России в Сомали.

Россию ожидает судьба Сомали. Журналист Аркадий Бабченко заявил об этом участвуя в программе «A-Team» в эфире «Эха Москвы» беседуя с ведущими Алексеем Гусаровым, Алексеем Голубевым и Олегом Овчаренко. Сам журналист привел на своей странице в Facebook характерную часть эфирного диалога.

Алексей Голубев: Аркадий, скажите нам, пожалуйста, когда уже в Москву на «Абрамсах» вас ждать?

Аркадий Бабченко: Ждите, лет через 20. Посмотрите, что происходит в Венесуэле, прибавьте лет 15. Вот в Венесуэле по последним опросам 30% населения за иностранную интервенцию уже.

У России запас прочности еще большой, нефть не рухнула, Путин не Мадуро, мужик молодой и здоровый. Медицина достигла таких успехов, что и Мугабе в 90 лет шел на выборы… Так что, я думаю, Владимир Владимирович еще лет 20 на троне просидит спокойно.

Алексей Голубев: Аркадий, скажите нам, пожалуйста, когда уже в Москву на «Абрамсах» вас ждать?Аркадий Бабченко,… Опубліковано Аркадієм Бабченком Четвер, 7 лютого 2019 р.

А вот потом… когда в России запретят секс, когда туалетная бумага пойдет на колбасу, а попу в России будут вытирать газетой «Правда», вот тогда уже можно будет о чем-то разговаривать. Где-то в этом районе мы и увидимся с вами на Тверской.

Голубев: А вы на «Абрамсе», правильно?

Бабченко: Конечно.

Голубев: То есть, я так понимаю, вы ждете именно оккупации России Натовскими войсками?

Бабченко: Не будет никакой оккупации, бог с вами, кому вы нужны. Будут гуманитарные конвои, которые в Сомали. Вот вы будете жарить собачатину в бочках, а добрые американцы сделают рукой вот так и скажут: «Опять?».

И в четвертый раз повезут вам гуманитарную помощь и «ножки Буша». А для того, чтобы ваши соотечественники не сожрали их по дороге, придется гуманитарный конвой охранять «Абрамсами». И вот где-то на третьем танке будет сидеть один старый, усталый военкор. И за «Слава Украине» раздавать американскую тушенку.

Голубев: Это не очень похоже на гуманитарную акцию. По крайней мере то, что вы описываете в своих социальных сетях, где вы говорите, что придут натовские войска. И здесь будут наказывать местных жителей, вы это слово используете.

А из здания ФСБ на Лубянке будут слышны крики – видимо, там будут пытки. Таким образом, видимо, вы нам сулите именно какое-то наказание и пытки.

Бабченко: Нет, Алексей, вы плохо готовились к этому эфиру. Плохо прочитали мой пост. Или не поняли то, что прочитали. Никто, конечно, никого наказывать не будет. Это будет моя личная инициатива. Вот я вас буду пороть с удовольствием, например.

Голубев: Вы меня будете пороть?

Бабченко: Вас – с превеликим удовольствием.

Очень характерный кусок диалога, иллюстрирующий всю глубину ментальной пропасти россиян…

Аркадий Бабченко, Facebook