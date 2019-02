Волкер призывает Украину допустить российских наблюдателей на выборы

Волкер считает, что российские наблюдатели в составе БДИПЧ нужны Украине, чтобы доказать, что страна придерживаются демократических стандартов.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Украину допустить российских наблюдателей на президентские выборы. Он написал об этом в своем микроблоге Twitter.

Волкер отметил, что участие российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов голосования.

«Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут усомниться в результатах выборов. Нормально, если будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходима уверенность в своих собственных демократических институциях», – отметил Волкер.

Ukraine needs ODIHR monitors to prove it adhers to democratic standards. Otherwise allows people to question election. OK if Russian monitors are part — but under ODIHR authority. No games. 🇺🇦 needs to have confidence in its own democratic institutions.

