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Новости

Волкер призывает Украину допустить российских наблюдателей на выборы

«Украинско-Российское обозрение»
07 февраля 2019

Волкер считает, что российские наблюдатели в составе БДИПЧ нужны Украине, чтобы доказать, что страна придерживаются демократических стандартов.

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Украину допустить российских наблюдателей на президентские выборы. Он написал об этом в своем микроблоге Twitter.

Волкер отметил, что участие российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов голосования.

«Украине нужны наблюдатели БДИПЧ, чтобы доказать, что они придерживаются демократических стандартов. В противном случае люди могут усомниться в результатах выборов. Нормально, если будут российские наблюдатели, но под руководством БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходима уверенность в своих собственных демократических институциях», – отметил Волкер.

Напомним, ранее стало известно, что ОБСЕ предлагает включить в список наблюдателей на выборах в Украине двух россиян.

МИД Украины несколько раз заявлял, что не будет регистрировать официальных наблюдателей от РФ на украинских президентских выборах. Министр иностранных дел Павел Климкин, в частности, говорил, что российские наблюдатели на выборах в Украине – это неправильно как с политической и юридической, так и моральной точки зрения.

4 февраля в Раду был внесен законопроект о недопуске российских наблюдателей на выборы.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: выборы, Курт Волкер, Россия, Украина

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