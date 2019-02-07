В Украине возбудили уголовное дело против России за загрязнение Черного моря

После оккупации Крыма из-за добычи песка была нарушена целостность дамбы хранилища токсичных отходов, что угрожает экологическими проблемами городу Керчь и Черному морю.

В прокуратуре АР Крым заявили о досудебном расследовании в уголовном производстве относительно незаконного загрязнения Черного моря, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«Открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 240 УК Украины (нарушение правил охраны или использования недр)», – заявили в ведомстве.

Прокуратура установила, что после оккупации РФ полуострова Крым, дамбу Нижне-Чурбашского водохранилища в города Керчь начали использовать для незаконной добычи песка.

Объем добытого песка увеличивается с каждым днем, вследствие чего грязь от его промывки и добычи попадает на городской пляж, поскольку слив проходит прямо в канал.

«В то же время, токсичные вещества попадают в Черное море и создают угрозу для здоровья населения и среды», – подчеркивает прокуратура АРК.

В ведомстве добавили, что осуществляют постоянный мониторинг СМИ о нарушениях прав человека на временно оккупированной территории полуострова.

Прокуратура АР Крыма