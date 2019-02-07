Непатриотичный учебник. Неужели в России готовят передел издательского рынка?

Школьный учебник по экономике попал в немилость: Министерство просвещения не включило его в федеральный перечень учебных материалов. Официальная причина – большое число ошибок и опечаток.

Однако издатель говорит, что на самом деле учебник сочли недостаточно патриотичным. Кроме того, не исключается, что чиновники решили передать заказ другому издательству. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал вопрос специфическим и переадресовал его в Минпросвещения. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе опасается, что в итоге пострадает непосредственно учебный процесс.

Жил да был учебник экономики для 10-11-х классов средней школы. 20 лет учились по нему юноши и девушки. Но в 2018 году Министерство просвещения решило провести дополнительную экспертизу с целью выяснить, насколько пособие соответствует целям и задачам сегодняшнего дня.

По ее результатам выяснилось, что в книге отсутствуют материалы, которые формируют чувство гордости за страну и сопричастности учеников к происходящему, в частности, ничего не сказано об импортозамещении и планах президента и правительства по достижению экономического прорыва. Вывод – исключить учебник экономики за 10-11-е классы из федерального перечня учебных пособий. Но это версия СМИ.

Официальный комментарий Минпросвещения гласит, что никакой политической подоплеки нет, а в учебнике обнаружены ошибки, опечатки, неточности и иные несоответствия реалиям современной жизни, в частности, он «не был сопровожден электронной формой, методическим пособием для учителя и так далее».

Спрашиваем у автора учебника, так есть или нет политика? Профессор высшей школы экономики Игорь Липсиц напоминает, что пособие прошло три экспертизы и «засыпалось» на дополнительной.

«Например, упоминается, что в бюджете России всегда очень большую роль играли акцизы на водку. И я об этом упоминаю, говоря, что акцизы на соль и вино всегда были существенными источниками дохода государства», – отмечает автор.

«Мне говорят, что этого не должно быть в учебнике, потому что это подталкивает ребят к алкоголизму и наркомании. Нельзя также говорить, что какие-то были ошибки у правительства – это не патриотично, нельзя говорить, что при командной экономике распределение товаров осуществляется не по принципу цены, а по принципу очереди», – уточнил Липсиц.

Из слов Игоря Липсица следует, что оценки экономистов так называемой либеральной школы действительно сейчас не приветствуются. Страна пошла другим путем, хотя вопрос этот спорный. Она собственно никуда еще не пришла, и, каким курсом идет, тоже непонятно.

Но то, что в СССР были очереди, факт общеизвестный, равно как и то, что водочная монополия играла не последнюю роль в формировании советского бюджета. Но все ли дело в новой идеологии? Комментирует вице-президент корпорации «Российский учебник» Андрей Галиев.

«Очень похоже на то, что дополнительная экспертиза была использована как инструмент для фактического передела рынка. Уже была информация относительно того, что доля и без того крупнейшей издательской группы «Просвещение» в результате появления нового перечня увеличится приблизительно с 70% до 85%, а то и 90%. Общий рынок учебников оценивается в 25-30 млрд руб.», – подчеркнул Галиев.

Все это уже было, и не раз. Таким образом, как правило, решается сразу несколько задач. Чиновникам сверху приходит запрос о том, насколько подрастающее поколение информировано о майских указах, о прорыве, и не находятся ли ребята под влиянием чуждых идей? Нужно же что-то отвечать, вот и проводят дополнительные проверки и выявляют «нарушителей».

Заодно, почему бы не передать заказ правильному издательству и дать и ему заработать? То есть раздать всем сестрам по серьгам.

Нелишне напомнить, как генетику называли «продажной девкой империализма». История, в свою очередь, в современном понимании – уже не факты, а красивые патриотические рассказы.

Также известно, что советская идеология опиралась на труды классиков – Маркса, Энгельса, Ленина. Чем все кончилось, известно. Но что же будет сегодня? На кого обопремся?

Придется, видимо, придумать новый экономический курс, заодно и бюджет освоить. Но как бы в результате совсем без экономики не остаться.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»