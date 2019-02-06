Картографы Шойгу. Российская фирма наводит «Искандеры» на цели в Европе

Европейская демократия и нормальная рыночная экономика оказались уязвимы перед методами российского бизнеса.

Департамент госбезопасности и военной разведки Литвы опубликовал значимый доклад, по большей части посвященный исходящим от РФ угрозам, включая использование Беларуси против Европы и наращивание Россией военной мощи в Калининградской области, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Однако, помимо рисков извне, спецслужба привела пример того, как Москва для получения конфиденциальной информации действует внутри европейской страны – собственно Литвы. Причем способ, нужно признать, простой и одновременно в высшей степени эффективный.

В докладе отмечается, что компания одного из богатейших людей России Владимира Евтушенкова АФК «Система», являющаяся подрядчиком минобороны РФ, вероятно, причастна к сбору картографических данных с помощью беспилотников и вертолетов для повышения эффективности ракетных систем.

Очевидно, что речь прежде всего идет о «Калибрах» Балтфлота и комплексах «Искандер» различных модификаций, развернутых в Калининградской области: им, вероятно, нужна привязка к местности при полетах со сложной траекторией и огибанием рельефа.

С этой целью, как сообщает спецслужба, «дочка» АФК «Система» – инвесткопмпания Kronstadt Group, подконтрольная сыну Владимира Евтушенкова Феликсу, приобрела некую литовскую фирму (ее название не приводится), занимающуюся аэросканированием и картографией. Среди видов деятельности Kronstadt Group указывается проведение фундаментальных исследований, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в атомной энергетике и в области ядерной оружейной продукции. Вдобавок компания сына Евтушенкова ранее выиграла тендер российского минобороны на создание цифровых картографических центров обработки данных.

И Kronstadt Group – не единственная российская компания, связанная с российской армией. Точнее, не единственная компания Евтушенковых, связанная с российской армией, которая проникла в Литву посредством покупки местного бизнеса.

В августе 2017 г. люксембургская компания Феликса Евтушенкова Sistema Finance S.A. купила литовскую Laserpas. Эта фирма – звено, необходимое для полноценного сбора данных и получения технологий в обход санкций, поскольку занята непосредственно созданием БПЛА и связанных с этой сферой сервисов (к слову, на днях в Германии началось расследование того, как воздушные винты немецкого производства оказались на российских армейских дронах).

В общем, исходя из доклада, у Евтушенковых оказались в руках мощности для создания беспилотников с «правильной» начинкой и сбора картографических данных. Сам Евтушенков все категорически отрицает, утверждая, что к Литве «(мы) вообще никакого отношения не имеем». Но иного ответа он дать и не мог.

Евтушенков и его бизнес

Российский предприниматель, очевидно, имеет тесные связи с влиятельными чиновниками. Например, с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, который еще в далеком 1987 г. трудоустроил Евтушенкова в Мосгорисполком. Естественно, пользуясь тем, что он вхож в высокие кабинеты, Евтушенкову было проще выстраивать свою бизнес-империю, которая началась с создания компании «Регион» на базе ЗАО «Московский комитет по науке и технологиям» (МКНТ). «Регион», в свою очередь, стал соучредителем российско-американского предприятия «Ордынка», зарабатывавшего реконструкцией зданий в центре Москвы.

Что до АФК «Система», или Акционерной финансовой корпорации «Система», то она появилась в 1993 г. Компания была универсальной – инвестиции шли в российские компании из различных отраслей: от связи, энергетики, высоких технологий и туризма, СМИ и сельского хозяйства.

Все складывалось для Евтушенкова неплохо. По крайней мере, до 2014 г., когда АФК «Система» стала фигурантом уголовного производства о хищении акций «Башнефти». Эту борьбу Евтушенков проиграл и по решению суда вернул государству больше 80% акций. На этом проблемы не закончились, поскольку через год после вердикта Арбитражного суда Москвы на АФК «Система» был подан иск госкорпорацией «Роснефть».

Компания Игоря Сечина, входящего в ближний круг Путина, потребовала от Евтушенкова 170 млрд руб. компенсации убытков, якобы причиненных АФК «Система» «Башнефти» в период с 2010 по 2014 гг. Судебный процесс был непростым и полным крючкотворства с обеих сторон. Но в результате в конце 2017 г. «Роснефть» и «Система» достигли мирового соглашения, по которому компания Евтушенкова должна была выплатить госкорпорации 100 млрд руб. вместо 170 млрд.

Официальным объяснением снижения суммы была угроза банкротства «Системы», однако, скорее всего, конфликт удалось решить благодаря вмешательству других влиятельных представителей власти. К примеру, это мог быть министр обороны Сергей Шойгу.

Здесь стоит учесть, что еще одна структура, входящая в АФК «Система», – ОАО «Радиотехнические и информационные системы» (РТИ) – по некоторым оценкам, является крупнейшим частным оборонно-промышленным предприятием как по объемам производства, так и по объемам заказов из его ведомства. Специализация РТИ ясна из названия, но ее коньком являются РЛС. Так что Евтушенков, согласно докладу, покупая литовские компании, мог попросту возвращать долг своим спасителям.

К слову, входящий в состав ОАО «РТИ» Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) 31 августа 2017 г. был включен американским министерством торговли в черный список – в отношении НИИМЭ, являющегося подразделением подсанкционной компании «Микрон», был введен запрет на торговлю с американскими компаниями и лицами. Присутствие в списке санкций, введенных в связи с агрессией в отношении Украины, является «знаком качества» – еще одним свидетельством инкорпорации бизнеса Евтушенкова в кремлевскую государственную систему.

Уязвимость Европы

АФК «Система» фактически выступает отличной иллюстрацией того, что успешного и притом независимого бизнеса в России сейчас быть не может. Если предприниматель хочет вести дела, зарабатывать деньги, то придется выполнять поручения власти. И о чем больших доходах идет речь, тем сложнее и вычурнее эти поручения и все больше зависимость бизнеса от Кремля.

Вильнюсу еще предстоит выяснить, каким образом российский бизнес, тесно связанный с минобороны РФ, смог закрепиться в Литве. То ли прокололись регуляторы, изучавшие лицензию на покупку литовской компании, то ли имела место коррупция.

В любом случае авторы доклада справедливы в своем прогнозе относительно высокой вероятности того, что россияне через литовскую картографическую компанию, действующую в других странах ЕС, могли собирать данные в интересах МО РФ. Что стало возможным, поскольку демократия и нормальная рыночная экономика остаются уязвимыми перед методами Кремля.

После истории со сбором картографии возникает вопрос: что мешает по той же схеме приобрести какой-нибудь ассенизаторский или клининговый бизнес, чтобы устроить диверсии на очистных сооружениях или получить доступ к жилью чиновников и политиков, интересных Кремлю?

А ничего. Ведь все же в Европе, да и Украине, справедливости ради, нет предельно четкого понимания, что Россия ведет войну и бизнес с ней в принципе крайне токсичен и опасен просто по причине происхождения капитала и действующей идеологии. Казалось бы, Литва как верный союзник Украины и оппонент России едва ли не лучше кого-либо еще в ЕС осознает степень угрозы со стороны РФ, но все равно в этом государстве случаются такие прецеденты.

Вроде сбора картографических данных «Системой» Евтушенкова или Роландаса Паксаса – первого в истории Литвы президента, которому объявили импичмент (в 2004 году) за предоставление гражданства российскому бизнесмену Юрию Борисову, давшему Паксасу $400 тыс. на избирательную кампанию.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»