Генерация политического хаоса: зачем Настя «Рыбка» заплывает в Украину?

Кремль разработал очень сложную многоходовочку по внедрению агентов своего влияния в украинской политики. Не гнушаются ни какими методами и средствами.

Все вы, наверное, помните эту скандальную историю с участием российского олигарха Олега Дерипаски и эскортницы Насти «Рыбки», пишет на страницах информационно-аналитического портала «Хвиля» Александр Стоянов.

Если пересказать вкратце, лишь только суть, – юная девушка родом из белорусского города Бобруйска оказалась на одной яхте в компании с Дерипаской и руководителем аппарата правительства РФ – Сергеем Приходько. Она записала, как последние обсуждали американские санкции, после чего выложила материал в сеть Instagram и издала книгу с громким названием «Дневник по соблазнению миллиардера», где описала весь разговор участников беседы на яхте до мельчайших подробностей.

Затем последовали выступления на телеканалах, условно провокационная акция с участием Алексея Навального и разоблачение самого «оппозиционера». Правда, следует сказать, что оно касалось не столько «Рыбки», сколько Дерипаски и Приходько.

Главный акцент Навальный как раз сделал на вмешательстве России в американские выборы, показав, как российский олигарх при посредничестве уже находящегося под следствием Пола Манафорта – бывшего советника Януковича и экс-руководителя штаба Трампа – и при покровительстве высокого чиновника из РФ, который, кстати, заведует международной политикой Кремля, проводил информационные кампании в США. Потом этот инцидент оброс дополнительными подробностями.

После презентации Навального сама «Рыбка» со своим преподавателем по соблазнению – якобы инициатором провокации на яхте – Алексом Лесли отправились в Таиланд, там они загремели практически на год в тюрьму, были депортированы в Россию, где потом взяты под стражу. Сейчас же против них открыто уголовное дело по статье «Занятие проституцией», однако они отпущены под подписку на свободу.

Право, история сама по себе выглядит предельно прозрачной и интригующей – все было сделано очень красиво и филигранно, – но она, к большому сожалению, рассчитана на полноценных идиотов.

Да, Дерипаска действительно – и это показало следствие специального прокурора США Мюллера – состоял в деловых отношениях с Полом Манафортом. Олигарх вложил практически 20 миллионов долларов в украинскую телекомпанию «Черноморское кабельное телевидение», чтобы расплатиться с американским политтехнологом за его лоббистские усилия.

Согласно же сокрытым следствием электронным адресам Манафорта, тот предлагал Дерипаске проводить в США открытые брифинги. После чего за российским олигархом в Вашингтоне закрепилось имя «российского связного».

Однако два партнера рассорились, и Дерипаска подал в суд на Манафорта ровно в тот момент – в 2017 году, – когда начали всплывать уже прямые, а не косвенные доказательства вмешательства РФ в американские выборы. Дело касалось банальной кражи: политтехнолог попросту не захотел отрабатывать свой хлеб.

Сама же встреча на яхте произошла в августе 2016 года в морской зоне Норвегии. То есть, Дерипаска и Приходько обсуждали американскую ситуацию, а значит, не могли не говорить о деятельности того самого Манафорта, о его поступающих предложениях.

Все это – информационные поводы. На самом деле в этой истории важно нечто другое: длительные переговоры Дерипаски с американскими властями о даче показаний относительно вмешательства РФ в выборы США в обмен на неприкосновенность. В 2017 году олигарх даже получил официальный отказ профильного сенатского комитета, который посчитал, что подобные заявления усложнят работу ФБР.

Все дело в том, что Вашингтон вел переговоры не просто с одним из российских миллиардеров, он общался с представителем самого крупного клана в истории современной России – с представителем «Семьи» Ельцина.

Олег Дерипаска, если кто не знает, – ныне бывший зять Валентина Юмашева – экс-главы администрации президента Ельцина. Юмашев являлся наряду с Березовским, Абрамовичем и дочерью бывшего президента Татьяной Дяченко (ныне жена Юмашева) инициатором передачи власти Путину.

И Дерипаска – не просто «российский связной», он – связной Юмашева. Именно последний является алюминиевым магнатом, а не Дерипаска. Это Юмашев решал дела своего бывшего зятя относительно конфликта в «Норильском никеле», помогая тому достичь мировой с Абрамовичем и Потаниным. И именно зять Ельцина, вероятно, помогал обойти вопрос американских санкций.

Почему Вашингтон с ним имеет дело, точнее имел? Потому что Юмашев – это один из тех людей, который мог возвести на пост президента Путина, но он же (коллективно) мог его и заменить. Во всяком случае, имел для этого все возможности. Даже известная «рокировка» с Медведевым – членом «Семьи», – сохранение на должности Шойгу – все это отголоски влияния Валентина Борисовича.

На тот момент, когда разгорелся скандал с «Рыбкой» – а он возник в феврале 2018 года, – Путин столкнулся с тремя вызовами: с провалом российских спецслужб в США, Европе и за ее пределами; напряжением внутри страны – ведь санкции задели союзников Путина – поставленных им чиновников и силовиков; с мартовскими выборами президента РФ.

Он боялся, что его могут сместить, и он догадывался, кто это может сделать. Для этого ему необходимо было передать четкий сигнал той самой «Семье». Кто мог передать подобный сигнал? Правильно – российские спецслужбы, а точнее, – ФСБ.

И сюжет под названием «Настя Рыбка» – это придуманная операция Федеральной службы безопасности – от начала и до конца. И операция эта была придумана загодя – в тот момент, когда представители клана Ельцина начали оказывать сопротивление Путину. Да что уж говорить, когда и Дерипаска, и Приходько – это те самые представители «Семьи».

А вот теперь мы подходим к самому главному – к проговариванию мельчайших деталей этой комбинации. Готовы? Поехали!

«Рыбка» без чешуи

Давайте вспомним, как это было – как создавалась история о Насте «Рыбке».

Вначале 2018 года в московский офис штаба Навального забегают четыре девушки «пониженной социальной ответственности». Среди них «Рыбки» нет. Далее главный «оппозиционер» России проводит условное расследование, где находит совместные эротические фотографии этих девушек с «Рыбкой». Сама же Настя публикует видеообращение к Навальному, где говорит, что собирается ему отомстить – изнасиловать главного Алексея страны.

Потом в сети Instagram быстро находятся фото и видео, где изображено, как наша главная героиня пребывает на тайной встрече Дерипаски и Приходько на яхте. Все было снято на телефон. Более того, она записывает свой разговор с этими людьми – разговор, где речь идет об американских санкциях. Вся эта информация выкладывается в уже упомянутой книге – «Дневник по соблазнению миллиардера».

Представленные фотографии – это четкие маркеры местности, где находилось морское судно. В самой же книге можно найти иную информацию: указанные даты, время разговора, сопровождающий Приходько транспорт. Все это позволяет отследить, где и при каких обстоятельствах происходила беседа олигарха с чиновником.

Стоит сразу отметить, что Анастасия Вашукевич – так на самом деле зовут нашу героиню – давно была приставлена к этому олигарху. И это подтверждают десятки опубликованных ею фотографий в сети Instagram. Как она сказала уже после издания своей книги: «Это не он меня выбрал, а я его избрала».

Возникает сразу несколько вопросов: во-первых, как девушке, которая, кстати, не признает себя эскортницей, удалось сделать качественную аудиозапись разговора; во-вторых, как у нее получилось издать незаметно книгу; в-третьих, почему она могла спокойно участвовать в различных эфирах и рассказывать о своих связях с Дерипаской?

Относительно аудиозаписи все выглядит более-менее понятно: девушка, конечно, могла незаметно записать разговор, но она точно не могла, как сама говорит, получить многочасовые аудиоматериалы. Это означает, что не только она была «заряжена», на самом судне негласно была поставлена аппаратура.

Что касается книги, то здесь ситуация выглядит еще более комичной. Представьте, что вам захотелось издать, допустим, книгу, пускай и с небольшим тиражом, – что вы будете делать? Для начала необходимо написать черновой вариант. Но «Рыбка» – безграмотна, хоть и имеет педагогическое образование. Значит, необходимо, чтобы кто-то вместо вас это сделал.

Нашли такого человека или людей. Дальше что? Нужна команда: корректор, редактор, издательская группа, люди, занимающиеся продвижением. Что нужно для обеспечения этих специалистов? Единственно правильный ответ – деньги. У Вашукевич на это дело денег точно нет, да и времени. Но они есть у российских спецслужб. У них даже для этих целей люди имеются.

Теперь необходимо ответить на последний вопрос – о вседозволенности Вашукевич. Понятно, что вся эта история о плане секс-тренера Алекса Лесли – выдумка. Последний является, вероятно, обыкновенным куратором или партнером по делу – также причастным к российским спецслужбам, речь идет об ФСБ. Его обсуждать не имеет смысла. «Рыбка» могла все это делать только потому, что ее вели, защищали, поддерживали – как хотите, так и называйте – российские силовики. Она была под охраной.

И вот потом появилось это расследование Навального. И знаете, что это означало? Что весь этот скандал с «Рыбкой» – операция Федеральной службы безопасности РФ. Откуда такая уверенность? Да потому что в этом случае Навальный – это яркий маркер.

Ведь он, как и «оппозиционер» Вячеслав Мальцев – создатель группы «Артподготовка», – выводил людей на митинги, упрощая работу ФСБ по поиску перспективных революционеров. Кстати, большинство людей, которые проходят по делу «Артподготовки», имели контакт с сотрудниками штаба Навального.

Можно также вспомнить, как главного оппозиционера России задерживали, открывали уголовные дела, но тот постоянно оказывался на свободе, что невозможно в нынешних российских условиях. Просто легенда у него такая.

Между тем Навальный, и это самое главное, – именно тот человек, который выложил компромат на Дмитрия Медведева. Рассказал о коррупции премьера. И воспользовался он при этом сведениями, что были ему предоставлены якобы хакерской группой «Шалтай-Болтай», что непосредственно связана с ФСБ, чему есть немало доказательства.

Посмотрите, кто чаще всего появляется в программах-расследованиях Навального: представители того самого клана Ельцина – «Семьи». Здесь вам и Медведев, и Чубайс, и Шойгу, и Дерипаска с Приходько, а также ряд других людей.

Он же своими программами затрагивает опосредованно интересы и российской военной разведки – ГРУ. Почему? Да потому что те, против кого работает проект Навальный, – это в большинстве своем люди, которые, скажем так, благодетельствуют российским военным. А с кем пребывает в перманентном конфликте ГРУ? Правильно – с ФСБ РФ.

Очень к месту, кстати, прозвучало обвинение депутата от КПРФ – вотчина военных в большинстве своем – Валерия Рашкина в адрес Навального. Депутат прямо обвинил Алексея в работе на ФСБ.

Кто не знает, Рашкин – это бывший конкурент того же Мальцева по выборам в Саратовском крае. История, конечно, там не такая уж и простая – ведь недавно и самого Рашкина обвинили в сотрудничестве с Навальным. Но все это является точным показателем одного явления, что носит название – «война российских спецслужб».

И вот тот самый Алексей Навальный раскручивает историю о Насте «Рыбке». Более того, он участвует в операции по выведению эскортницы за рубеж, он помогает создать ей новую легенду – на сей раз также связанную с американской политикой.

Возвращение в родные гавани

Поле поездки в Таиланд и основания якобы секс-тренингов со своим куратором Алексом «Лесли» Настю и ее компаньона задержали. И долгие месяцы она просидела в тайской тюрьме. Любопытно, что в этот же день самолетом в Бангкок прилетел и Секретарь Совбеза РФ – Николай Патрушев.

Прилетел он, как это уже понятно, более для отвода глаз. Необходимо было показать американцам, что эта эскортница точно что-то знает о так называемых переговорах между Кремлем и штабом Трампа. И у Москвы это получилось.

На протяжении последующих месяцев в тюрьме у «Рыбки» и «Лесли» были представители двух спецслужб – американских и российских. Первые пытались получить сведения, которых у Вашукевич не было, и нет, вторые – консультировали своих агентов, а может и даже сотрудников, относительно показаний.

Для русских было важно, чтобы этот спектакль затянулся. И это у них получилось. Тайские же власти, поняв, видимо, что «Рыбка» попалась что надо, начали еще и торговаться с двумя сторонами. Американцы купились и проиграли.

Когда российские силовики смогли создать из «Рыбки» образ ценного свидетеля в американской прессе, они ее забрали из тюрьмы в Бангкоке. Добавили, правда, к легенде обвинение в «занятии проституцией».

По возвращению Вашукевич стала звездой: интервью британскому вещателю BBC, телеканалу CNN, репортаж MSNBC, статьи во всемирно влиятельных изданиях. И все это за какие-то несколько недель.

Для чего ее возвратили? Чтобы снова использовать в интересах российских спецслужб и Кремля. Ведь девушка хорошо сыграла свою роль, к работе годна. Но теперь ей, как она сама сообщила журналисту CNN, запрещено подходить к Дерипаске.

А знаете почему? Вот здесь становится понятным, почему она со своим уже «другом» Алексом «Лесли» смогла вернуться в Россию. Почему с Дерипаской конфликт разрешен.

Потому что конфликт между Юмашевым, «Семьей» и Путиным подошел к концу. Потому что Валентина Борисовича президент назначил своим советником. Он стал вновь частью администрации президента. И пускай в Кремле говорят, что Юмашев 18 лет был негласным советником Путина и Медведева – когда тот был на посту главы государства, – данный шаг – символичен.

Точно такую должность Юмашев когда-то занимал и при Ельцине. Это означает лишь одно: происходит постепенная консолидация сил в среде российской властной элиты. Почему? Потому что все ощутили давление Запада.

Что получил Юмашев? Возобновил позиции компаний Дерипаски – ведь вы же понимаете, что он имеет непосредственное отношение ко всем этим предприятиям своего бывшего зятя. Более того, он вновь упрочил позиции «Семьи» во власти, которые чуть пошатнулись в предыдущие годы. Но только на уровне администрации, заметим.

Но вернемся к нашей главной героине – к Анастасии Вашукевич

Их с «Лесли» изначально задержали в аэропорту Шереметьево. Затем их обвинили в «занятии проституцией» и отпустили под подписку. Легенда хорошая. Жертвы и режим.

А дальше в интервью BBC Настя сказала, что в тайскую их тюрьму посадило ФБР по приказу лично Трампа, на которого, как вы помните, у нее якобы есть компромат. Она также сообщила, что в их посадке сыграл свою роль американский информатор – человек с американским паспортом.

Она же сказала, что у нее есть записи с участием Дерипаски, которые могут пролить свет на историю с вмешательством России в американские выборы и касаются непосредственно американского президента.

Кстати, следует отметить, что нас ждут еще сюрпризы, так как «Рыбка» уже успела поблагодарить за свое освобождение президента Беларуси – Александра Лукашенко. Ранее адвокат девушки сообщал, что представителей белорусской стороны в тюрьме у Вашукевич не было. Все это выглядит странно, особенно, учитывая действия России в отношении Лукашенко.

Когда всем захотелось поиграться

Настя «Рыбка», конечно же, будет использоваться российскими спецслужбами на американском направлении. Главная задача – это пошатнуть позиции Трампа, создать пару-тройку новых скандалов и посеять еще больший хаос в американском обществе.

В этом контексте русские попытаются включить в антиамериканскую операцию «Рыбка» и украинский вопрос. Сейчас Украина вступает в активную избирательную фазу. И сейчас Москве важно поставить своего президента в Украине.

Ныне, на фоне падения рейтинга Трампа и так называемого компромата, который якобы имеется на него у Вашукевич (читай – у российских спецслужб), можно снова вспомнить историю с Манафортом, например. А как вы помните, Кремль уже пытался ее связать с украинской властью. Тем более что эта история выглядит выигрышной для одного из главных оппозиционных украинских кандидатов. И этого кандидата Манафорт прятал в тюрьму.

И Настя «Рыбка» объявиться для этих целей в украинском информационном пространстве. Днями Тигран Мартиросян, руководитель телеканала «НАШ», что принадлежит представителю «Оппозиционного блока» Мураеву, отправился в Москву – он взял интервью у той самой Вашукевич. В конце он намекнул, что та рассказала ему об одном украинском кандидате в президенте, который точно ее знает.

В общем, у нас здесь намечается очередная провокация. Вы представляете, что случится, если в украинском информационном пространстве все это возникнет? Белый дом будет очень недовольным, да и Трамп разбираться не станет – он человек импульсивный. Учитывая избирательный период, сложную ситуацию на границе, подобная операция может привести к заметным осложнениям – назовем это так.

Вы заметили, что мы в этот раз не обвиняем конкретно ФСБ? Знаете почему? Потому что Настю «Рыбку» начали использовать все российские силовики для своих нужд. Телеканал «НАШ» – это, вероятно, продукт ГРУ, а не ФСБ. Даже в самом названии чувствуется рука мастера – Владислава Суркова и потрясающего публициста, который по дружбе ему это название передал.

Более того, сам канал финансируется через кипрские офшорные компании, что принадлежат российскому «Промсвязьбанк». Данное учреждение обслуживает все финансовые операции Минобороны РФ, а также операции по государственному оборонному заказу. Это – казна для военных. И из этой казны выделяются, видимо, деньги для телеканала Мураева.

А если к этому добавить тот факт, что тему Насти «Рыбки» еще до Тиграна Мартиросяна начали раскручивать в украинском информационном пространстве российские консервы, причастные к деятельности ГРУ, то все становится на свои места.

Просто девочке сказали: «Теперь, Настя, ты работаешь для всех». Вообще эту девочку очень жаль. Она выросла в бедной семье в забитом Бобруйске. Рано начала свои сексуальные приключения, на чем и поймалась. Сейчас она говорит, что вся семья погибла, даже кота не осталось. Думаем, что все живы, но информации никто не найдет – все подчищено, все – легенда.

Понятно, что ее еще не единожды используют, а потом, когда она отыграет, ее банально «выкинут», и причем навсегда…

Александр Стоянов, «Хвиля»