Русские деньги для Тимошенко. Как российские пропагандисты пиарят «леди Ю» в западной прессе

Материал российского пропагандиста в солидном западном издании проводит компанию против действующего президент Украины Порошенко и фактически поддерживает Тимошенко на предстоящих выборах.

В американском «Associated Press» вышла статья, озаглавленная «Экс-премьер Тимошенко обвиняет президента в коррупции». За 23 часа – около 400 перепечаток. Автор – наш старый знакомый, Юрась Карманау – тот самый, который написал об «украинских радикалах» и о том, что Министерство молодежи и спорта Украины спонсирует лагеря, где детей учат убивать, об этом пишет на своей странице в Facebook журналист Игорь Соловей.

«Потом, после большого скандала в связи с публикацией статьи о детских лагерях «Associated Press» пришлось оправдываться и публиковать опровержение. Вангую, что и на этот раз ему с рук не сойдет, токсичный парень», – говорится в сообщении.

В американском АР вышла статья, в которой "Экс-премьер Тимошенко обвиняет президента в коррупции". Штук 400… Опубліковано Solovey Igor Вівторок, 5 лютого 2019 р.

Комментаторы немедленно идентифицировали автора: «Юрий Карманау» ожидаемо оказался Юрием Кармановым из Беларуси. Конечно, тут уж не поспоришь – именно глядя из Беларуси политические процессы в Украине видны особенно хорошо, правда, под достаточно специфическим углом. Впрочем, о том, что сны зависят от положения спящего писал еще Ежи Лец.

«Особенно забавным является тот факт, что этот материал стал самым популярным не только в карьере самого Карманова, но и вообще в Беларуси. Ибо только за 23 часа инфоволонтеры насчитали более 480 упоминаний тупой копипасты его текста. Это бывает, когда включается предвыборный кошелек», – написал в комментариях замминистра информполитики Украины Дмитрий Золотухин.

А Игорь Соловей предположил, что материал «Associated Press» стал ответкой Курту Волкеру, который высказал мнение о правильном пути Украины в период президентства Петра Порошенко.

Конечно, нельзя исключать и того, что кураторы «американского направления» спешно проплатили труд Юры «Карманау» и его размещение в «Associated Press» в ответ на нервный пинок из Москвы, последовавший после выступления Волкера. Необходимость взяв под козырек, отреагировать на нервный начальственный лай, и отчитаться о проделанной работе – мол, мы не молчим, мы реагируем! , – до некоторой степени объясняет появление публикации.

Другой вариант – те, кто протолкнул ее хотели банально подставить «Associated Press». Ничего третьего не просматривается: американские граждане, которые могли бы это прочесть, голосовать за Тимошенко все равно не будут, а политики США в своих симпатиях уже определились, и делают ставку на Порошенко.

Игорь Соловей, Facebook