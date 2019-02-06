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Новости

ЕСПЧ перенес на неопределенный срок рассмотрение иска Украины к России за оккупацию Крыма

«Европейская Правда»
06 февраля 2019

Большая палата Евросуда планировала начать рассмотрение иска 27 февраля.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отменил запланированное на 27 февраля рассмотрение дела Украины против России по оккупации Крыма и перенес слушания на неопределенный срок, сообщила «Европейская Правда» со ссылкой на информацию из пресс-службы суда.

Большая палата Евросуда планировала начать рассмотрение иска 27 февраля, но на данный момент указано, что слушания отложены.

Причина переноса, а также дата следующего заседания не указаны.

На данный момент в ЕСПЧ находятся шесть исков Украины против РФ.

Напомним, около 60% жалоб на Украину в ЕСПЧ касаются Крыма и Донбасса. Также 7 января Украина направила в ЕСПЧ иск против РФ из-за захвата кораблей и моряков в Керченском проливе.

«Европейская Правда»

Tags: ЕСПЧ, крым, Россия, Украина

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