Зачем Кремль запускает Рыбку в украинскую политику?

Иногда не остается ничего иного, как прикинуться безумным и начать сводить с ума противника.

Итак, Nastya Rybka, международная эскортвумен, модель, блогер и автор книг с полки «Семейные отношения. Психология и психотерапия» с пометкой 18+, дала анонсированное интервью продюсеру и телеведущему, руководителю телеканала «Наш» Тиграну Мартиросяну, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Сергей Ильченко.

Авторитетная специалистка по соблазнению, только что вырванная из лап свирепых тайских тюремщиков, губительница мультимиллиардеров (ну, как минимум одного – Олега Дерипаски) обещала прошептать имя своего друга, который баллотируется в президенты Украины, – и Украина замерла перед экранами.

Увы, но зрителей ждал облом. Силиконовые губки Насти излили поток слабо связанных слов, повторив прошлые интервью, которых за последнюю неделю она дала немерено, наверстывая год тюремного молчания, но имя не назвали. Впрочем, общий смысл прочитывался ясно: «если надо – заплатите», так что, возможно, в следующий раз заветное имя уже прозвучит.

Тем более что заплатить определенно есть кому: опекающий «манчжурского кандидата» Евгения Мураева телеканал «Наш», куда недавно пришел Мартиросян, как и NewsOne, откуда он туда пришел, обслуживаются одним кипрским офшором Demosena Investments Ltd, которым управляют гражданки Кипра Елена Папахристодулу Псинтру и Зои Иоанну. И на них записан еще один офшор, Bimersano Services Ltd, совладелец российского Промсвязьбанка, обслуживающего гособоронзаказ МО РФ.

Если бы еще лет пять назад кто-то сказал мне, что интервью четвертой свежести проститутки, перекачанной силиконом, данное третьесортному российскому пропагандисту, живущему, как клоп в диване, в щелке украинских гражданских свобод, будет подано с таким пафосом, я бы не поверил. Но вот, поди ж ты, как меняется мир.

Впрочем, Бобруйск, как известно, высококультурное место, и даже средней руки бобруйская проститутка считает нужным изложить собственное видение мира и жизненную позицию в одной или нескольких книгах. У Анастасии Вашукевич, взявшей рабочий псевдоним Настя Рыбка и до недавнего времени работавшей в паре с боевой подругой Сашей Травкой, таких книг уже две.

Одна, «Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха», вышла за ее подписью, другая, «Евротрэш. Соблазнение богатых для бедных», – в соавторстве с Алексом Лесли. Это Александр Кириллов, российский коуч, родом из Витебска – не Бобруйск, но, как мы увидим, еще круче, – специализирующийся на тренингах по теме пикапа и оттачивающий технологии социально-сексуальных контактов при помощи «добровольных наложниц», в число которых входит Рыбка, а выражаясь понятным языком, сутенер. И поскольку Витебск круче Бобруйска, у Лесли вышло целых восемь книг, считая и ту, что написана вместе с Рыбкой. Все они с той же полки 18+.

Что же до художественных достоинств произведений Лесли и Рыбки, как совместно, так и порознь написанных, то они уверенно держатся на уровне фильма «Стенька Разин и княжна», снятого в городе Арбатове, из которого неудачливые сыновья лейтенанта Шмидта бросали завистливые взгляды на Бобруйск.

Такой уровень вполне востребован – отчего бы и нет? Ведь бессмертная кинолента, отснятая коллективом, погибшим в объятиях «Антилопы-Гну», представляла, как мы помним, узкосудебный интерес, а это иной раз дорогого стоит.

Интерес к Рыбке и Лесли возник около года назад, когда кто-то нанял девочек Кириллова для небольшой провокации в штабе Навального. Их, ворвавшихся туда в сексуальных трусиках, без особых проблем выставили вон, но интереса ради решили пробить по сети, кого им заслали в этот раз после бабушек и казаков.

Результаты оказались так необычны, что вылились в расследование, рассказывая о котором, Навальный только разводил руками – мол, понимаю, что так не бывает, но вот же, все сходится и куда уйдешь от фактов?

Факты же говорили о том, что Настя Рыбка была многократно употребима олигархом Олегом Дерипаской и так вошла у него то ли в привычку, то ли в доверие, что Дерипаска в присутствии ее и кого-то еще с видеокамерой вел в августе 2016-го переговоры с зампредом правительства России Сергеем Приходько – серым кардиналом внешней политики Кремля, а «Дневник…» Рыбки описывает все, что происходило тогда на борту яхты «Элдон», выступившей в роли плавучей «Антилопы», с привязкой к датам, вплоть до часов и минут. Словом, Дерипаску слили, притом крайне унизительно, поймав на проститутке.

Здесь, конечно, напрашивается разговор о неприкаянности российских миллиардеров, ибо как еще мог Дерипаска, с его возможностями, купиться на силиконовую Вашукевич – загадка. Впрочем, это Россия, где история про авторитета, затребовавшего в дорогом парижском ресторане двух пи…онеров и ведро чифиря, тоже, наверное, родилась не на пустом месте, но эту тему мы положим в копилку. И зададимся другим вопросом: кто и зачем проделал с Дерипаской все это?

Кто – понятно, организовать такой подход могла только ФСБ. А вот по поводу зачем ходят версии о наказании Дерипаски за прошлые грехи перед Кремлем и о превентивной операции по пресечению измены. Но обе они не впечатляют. И наказать, и предупредить можно было намного изящнее и эффективнее.

Зато версия «закосить под дурака», уведя Дерипаску из-под удара, смотрится не в пример убедительнее. Ведь если человек, которого все считали нормальным, вдруг совершает дикие поступки – к примеру, поливает себя экскрементами, сопровождая это идиотским смехом, то… как прикажете с ним общаться? По какому ведомству его отнести? Предположить, что его спровоцировали или он просто симулянт?.. Но ведь не до такой же степени… Может, это бесы в нем засели? Но как серьезным людям приглашать экзорциста? А другие объяснения не просматриваются – и что тут делать?

Так вот, Дерипаска плотно влипший в историю с Полом Манафортом и российским влиянием на выборы президента США, предстал именно в таком виде. Развалить расследование полностью это не могло, но дало Кремлю выигрыш по времени, примерно в полгода, так что операцию ФСБ надо признать успешной, вне зависимости от уязвленных Дерипаскиных чувств. Затем Рыбку с Лесли выпихнули в Таиланд и на год, как на хранение, сдали в тайскую тюрьму, что в сложившейся ситуации было, опять же с точки зрения ФСБ, самым безопасным и беспалевным вариантом.

И вот, опуская промежуточные подробности, Рыбка запущена в украинские выборы. Какой видится роль, отведенная ей?

Во-первых, Рыбка – достаточно горячая тема, чтобы интервью с ней, пусть и ни о чем, давал не только «Наш», но и BBC. Во-вторых, поскольку она говорила и писала невероятные вещи, которые оказывались правдой, то ее заявления СМИ будут активно цитировать. И чем фантастичнее они будут, тем шире разойдутся цитаты, которым многие поверят, видя в Рыбке пусть и парадоксальный, но в целом надежный источник. По тому же принципу работают сливные бачки Кремля вроде «Незыгаря», но Рыбка понятнее широким народным массам.

А во-вторых, дело не только в прямых сливах. Рыбка и Лесли, с их книгами в багаже, уже не проститутка и сутенер, а семя, из которого прорастает целая субкультура. Если бы речь шла о религии, это можно было бы назвать сектой – впрочем, весь коучинг и есть, по сути, замаскированное сектостроительство. Так вот, запуская в Украину Рыбку, нам в комплекте с ней подсовывают и определенного сорта культуру – российскую, и в худшем ее изводе, адепты которого оставляют зрительскую аудиторию Соловьева и Скабеевой. И если кому-то кажется, что для нее в Украине нет подходящей почвы, то это не так.

Любая манипуляция нацелена на тот или иной психо- и социотип, нося заведомо нишевый характер. Свидетелей Иеговы гонят почти от каждой двери, но, просеивая миллионы, они находят тысячи последователей, которых хватает, чтобы их сообщество, с его дикими предрассудками, воспроизводилось и было неуничтожимо, как фараоновы муравьи. Григорием Распутиным ужасалась большая часть российского общества, но тех, кто считал его святым, включая царствующую фамилию, оказалось достаточно, чтобы сделать его влиятельной силой.

Примерно такой же проект под брендом «Рыбка» россияне и пытаются сейчас запустить в Украину, подселив в наше общество бесов, управляемых ФСБ. А это значит, что Рыбка токсична всегда – даже тогда, когда о кандидатах и о выборах она по-рыбьи молчит.

Сергей Ильченко, «Деловая Столица»