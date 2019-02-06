Портников: Народ Януковича – это Путин

Адвокаты беглого президента Украины Виктора Януковича обещали, что от пресс-конференции их клиента можно будет ожидать «сюрпризов».

Но самый главный и единственный сюрприз был в том, что во время встречи с журналистами Янукович сосредоточился на фигуре своего преемника. Создавалось впечатление, что сейчас его не интересует ничего, кроме поражения Порошенко на президентских выборах, пишет на страницах «Espreso.TV» Виталий Портников. И тут немедленно возникает вопрос – зачем?

Ведь любая критика Януковича – это лишние копейки в копилку Порошенко, который сейчас делает ставку прежде всего на стойкий патриотический и государственнический электорат. Если Янукович критикует Порошенко – значит, украинский президент не нравится российским хозяевам беглеца.

Если Янукович говорит, что создание поместной церкви в Украине – великий грех, то значит Порошенко все делал правильно. Если Янукович делает ставку на «новые лица», то не связаны ли эти лица с Кремлем? И тогда зачем Януковичу так явно помогать Порошенко? Чтобы действующий президент смог вмонтировать наиболее одиозные высказывания знаменитого рецидивиста в свои предвыборные ролики?

Ответ на этот вопрос трудно найти, если воспринимать Януковича в качестве украинского политика, который пытается участвовать в политической жизни своей страны. Даже украинского политика-отставника.

Но Янукович – не украинский политик. Он никогда и не был украинским политиком. Он – российский политик. И всегда был российским политиком. В 2004 году его шансы на успех зависели от поддержки российского руководства – в то время как Кучма и даже Медведчук им откровенно пренебрегали и делали все, чтобы ограничить будущие полномочия «наследника».

В 2010 году выживание Януковича и консолидация им власти зависели от помощи российских кураторов, после Харькова сама институция украинского президента утратила остатки суверенности. В 2014 году Янукович прежде всего прислушивался к рекомендациям Путина – человека, который делает ставку на силу и ненавидит восставший народ всей силой ненависти заурядного чекиста. И сейчас Янукович тоже старается угодить Путину – ничего другое этого человека не интересует.

Он знает кремлевскую политическую программу: Порошенко должен проиграть. Я сейчас не обсуждаю мотивированность и разумность такой программы, просто она есть и каждый, кто хоть немного осведомлен о настроениях в Кремле, осведомлен о ее существовании.

И если Путин хочет поражения Порошенко, то он должен убедиться, как сильно жаждет этого поражения Янукович. Поэтому бывший президент воспользовался первым же поводом – судебным приговором по своему делу – чтобы продемонстрировать «хозяину» свою неизменную преданность, свой энтузиазм.

Его пресс-конференция, как и вся его политическая карьера, адресованы только одному зрителю. Народ Януковича – это Путин.

Виталий Портников, «Espreso.TV»