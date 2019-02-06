В России завели «уголовное дело» на украинских следователей

Известно, что в России завели «дело» на Корчинского, Яценюка, Яроша. В Украине было заведено уголовное дело на следователей российского Следкома ведущих «расследование» в отношение украинских политиков.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинских следователей, которые завели дело на российского следователя, сообщается на сайте Следкома РФ.

Отмечается, что дело против украинских правоохранителей возбуждено по ч. 2 ст. 299 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого преступления).

«В их действиях усматриваются признаки преступления, предусматривающего ответственность за незаконное привлечение к уголовной ответственности следователя Следственного комитета РФ, осуществляющего уголовное преследование четырех граждан Украины – Дмитрия Корчинского, Арсения Яценюка, Игоря Мазура и Дмитрия Яроша – за события, связанные с деятельностью незаконных вооруженных формирований в период 1994-1995 годов на территории Чеченской Республики», – заявили в Следкоме РФ.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении следователю Следственного комитета РФ Артуру Найманову за незаконное привлечение к уголовной ответственности четырех граждан Украины, в том числе Яценюка и Яроша.

В 2015 году следственный комитет РФ признал Яценюка участником чеченской войны и что якобы он удостоился даже высшей награды Джафара Дудаева.

Следственный комитет России