Из России депортировали самую сильную спортсменку волейбольный клуба «Протон-Саратов»

Выступавшая за саратовский волейбольный клуб сербская спортсменка Эрич был депортирована за нарушение миграционного законодательства России.

Женская волейбольная команда «Протон-Саратов» потеряла одного из самых сильных игроков, сербскую блокирующую Сладжану Эрич. Причем произошло это, по данным источников «КП-Саратов», таким образом, что ставит под сомнение не только профессионализм администрации клуба, но и адекватность.

Многократная чемпионка Сербии, 35-летняя Сладжана Эрич подписала контракт с волейбольным «Протоном-Саратов» до конца сезона в минувшем декабре. Она была призвана усилить команду и помочь обыграть хотя бы пару аутсайдеров Суперлиги, чтобы выбраться со дна турнирной таблицы. Саратовская команда, созданная осенью 2018 по желанию спортфункционеров на месте успешно игравшего ранее «Протона-БАЭС», не выиграла ни одного матча. Ей грозит перспектива покинуть Суперлигу по итогам провального сезона.

Сладжана под номером 1 сыграла восемь игр за Саратов, последнюю на сегодняшний день – против «Ленинградки» 20 января. И потом вдруг исчезла – не было ее ни на принципиальном матче с челябинским «Динамо-Метар», который «Протон-Саратов» мог бы постараться догнать в турнирной таблице, ни на недавней домашней игре против краснодарского «Динамо» в Саратове, где подопечные Маричева уступили в концовке пятой партии.

По данным «КП-Саратов», произошло событие небывалое для саратовского профессионального спорта. Клуб не отследил сроки годности документов спортсменки и не оформил их вовремя, как это обычно делают для всех легионеров любые нормальные работодатели. При перелете в Челябинск на игру 27 января Сладжану задержали при проверке документов в аэропорту Шереметьево – команда летела через Москву, так как прямых рейсов из Саратова нет.

В результате ее продержали три дня, после чего решением суда депортировали из страны, как нарушительницу миграционного законодательства.

Сладжана для комментариев не доступна, ее страницы в соцсетях не обновлялись с 27 января.

Руководство команды по этому поводу хранит молчание.

На странице «Протона-Саратов» в соцсети «ВКонтакте» 3 февраля появился вопрос от болельщика: «Кто-нибудь знает, почему в заявке не было Эрич?». Менеджмент команды ему ответил: «Приболела, скоро будет». Теперь этот комментарий удален.

«КП-Саратов» дозвонилась до менеджера команды, Андрея Афиногенова. Тот информацию назвал «закрытой» и отказался комментировать слухи. По его словам, Сладжана будет и дальше играть за «Протон-Саратов», но пока затруднился назвать даты ее возвращения. Он подтвердил, что спортсменка «отъезжала в Москву». О болезни волейболистки не было сказано ни слова. О нынешнем местонахождении номера 1 своей команды определенно Афиногенов также сказать не смог.

Разговор с менеджером команды «Протон-Саратов» Андреем Афиногеновым:

– Скажите пожалуйста, где сейчас наша сербская волейболистка Ерич?

– Это пока закрытая информация, а что? Она будет играть, если вас это интересует, я надеюсь, по крайней мере.

– В ближайшем будущем будет играть?

– Думаю, да.

– Скажите, информация, что она была депортирована за нарушение российского законодательства о миграции, это правда или нет?

– Информация откуда, от кого?

– Информация из волейбольных кругов, от болельщиков. Она может быть неправдивой, поэтому мы к вам и обращаемся.

– Слухи не комментирую.

– Т. е. такого не было? Проблем с миграционным законодательством нет?

– Мне ничего не известно.

– Как скоро она сможет продолжить играть?

– Затрудняюсь вам пока конкретную дату сказать. Может быть в Калиниграде (9 февраля – прим. ред.), может быть чуть позже.

– Она сейчас в Саратове находится? … Андрей? Она сейчас в Саратове? Эрич находится в Саратове?

– Нет, Эрич отъезжала в Москву, сейчас, наверное, будет в Саратове.

– Т. е. будет, пока она не в Саратове?

– Если честно, я не знаю, сама ситуация для меня загадка.

– Я понимаю, Андрей, может вы подскажете, с кем мне поговорить, и эту информацию подсветить. Или она действительно закрытая и никто мне не скажет?

– Даже затрудняюсь вам сказать, кто может объяснить ситуацию.

– Поэтому к вам и обратились, как к человеку, который может какую-то информацию предоставить.

– Честно, стараюсь меньше знать и разговаривать сейчас об этом.

– Скажите, мы правильно к вам обратились, вы же отвечаете за работу с прессой или нет?

– Да.

По данным из кругов спортагентов, многократная чемпионка Сербии теперь получила гарантированные проблемы с будущими попытками въехать в Россию, если, конечно, у нее еще будет такое желание.

«Протон-Саратов», по-видимому, теперь будет вынужден выплачивать обещанную немалую зарплату и неустойку спортсменке. Ведь за оформление виз, паспортов, и иных документов для иностранных игроков отвечает клуб, т. е. пригласивший их работодатель. Какие в этом разбирательстве региональному бюджету светят суммы – остается только гадать, клубная экономика «Протона-Саратов» непрозрачна для болельщиков. Впрочем, учитывая 40 с лишним млн рублей грантов, которые разыграны с октября 2018 года в пользу команды местным Минспорта – они могут позволить себе такие траты. За счет жителей Саратовской области, разумеется.

В посольстве Сербии «КП-Саратов» подтвердили проблемы Слажданы Эрич.

«Знаю, возникла такая проблема. Были просроченные документы у нее. Когда она выезжала, Сладжану задержали на границе, было судебное заседание. Получила штраф и запрет на въезд в Россию на пять лет. Насколько я знаю, адвокаты начали жалобу готовить, есть определенный процесс в таких случаях», – рассказал корреспонденту «КП-Саратов» консул посольства республики Сербия в Российской Федерации господин Милан Живкович.

Как уточнил дипломат, проблемы у сербской спорстменки возникли потому, что саратовский клуб не озаботился своевременным оформлением въездных документов или совершил ошибку при их подготовке. Сама спортсменка, как это происходит обычно, полностью положилась на менеджмент команды, как на ответственного работодателя.

«Думаю, кто-то там из клуба сделал какую-то ошибку. Сладжана не была в курсе, не знала, думала, что все оформления закончены, что все сделано как надо. А суд, судья решила, что надо делать административное выдворение. Не считаем, что это нужно было», – заметил Милан Живкович.

«КП-Саратов»