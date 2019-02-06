Европейских страны «кинули меня, как лоха» в 2014 году, – Янукович

При этом беглый экс-президент Украины считает, что «прав был» не подписавший соглашения представитель России Лукин.

Экс-президент Виктор Янукович утверждает, что главы МИД европейских стран его «кинули, как лоха», якобы не выполнив условия соглашения об урегулировании кризиса в Украине, подписанного ими 21 февраля 2014 года. Как передает собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк, об этом Янукович заявил на пресс-конференции в Москве.

Говоря о соглашении об урегулировании ситуации в Украине, которое Янукович подписал вместе с лидерами тогдашней оппозиции 21 февраля 2014 года, он напомнил, что представитель России Владимир Лукин, присутствовавший на переговорах, не подписал этот документ.

«Я разговаривал с ним 20 и 21 февраля. Он сидел за столом переговоров. К сожалению, он был прав, он мне сказал: «Неужели вы верите, что эти соглашения будут выполнены?», – сказал Янукович.

«Да. Я хочу верить в то, что на таком уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и подписывают документ, на таком уровне они обязательно будут выполнены. То есть, я верю, что должны работать какие-то правила, какие-то принципы, законы. Я отвечал Лукину: «Как они, европейские дипломаты могут себя дискредитировать, я не верю. Все, что мы подпишем, мы будем выполнять с двух сторон, и в том числе за это будут нести ответственность страны-подписанты», – подчеркнул экс-президент.

«К сожалению, я ошибся, а Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули, предали. Или, как говорят продвинутые украинские политики, которые себя такими считают, меня кинули как лоха», — резюмировал Янукович.

Как известно, 21 февраля 2014 года в Киеве было подписано соглашение об урегулировании кризиса в Украине. Документ подписали Янукович, Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок. От Европейского Союза соглашение подписали министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и руководитель Департамента континентальной Европы Министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье. При этом соглашение не подписал уполномоченный по правам человека РФ Владимир Лукин, который был посредником в переговорах от России.

Стороны договорились, что в течение 48 часов после подписания соглашения будет принят специальный закон, который восстановит действие Конституции Украины 2004 года. Также подписанты заявили о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единства в течение 10 дней после этого.

Однако 22 февраля Янукович покинул свою резиденцию «Межигорье» и никто не знал, где он находится. Поэтому Верховная Рада приняла постановление «О самоустранении президента Украины от выполнения конституционных полномочий». Также ВР назначила выборы президента Украины на 25 мая и постановлением восстановила действие Конституции 2004 года.

«УНИАН»