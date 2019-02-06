ОБСЕ включило россиян в число наблюдателей на выборах в Украине

В России утверждают, что получили официальное приглашение для российских наблюдателей на украинских выборах.

Вопреки условиям изложенным в приглашении украинской стороной Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ (БДИПЧ ОБСЕ) предложило включить двух граждан РФ в состав Миссии по наблюдению за выборами президента Украины, сообщает «Укринформ» со ссылкой на информированный источник в дипломатических кругах.

«Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ включило в список долгосрочных наблюдателей Миссии по наблюдению за выборами двух граждан РФ, несмотря на то, что МИД Украины сообщал в приглашении на участие в наблюдении, не принимать заявки о регистрации наблюдателей от страны-агрессора и оккупанта», – сказал собеседник агентства.

По его словам, нигде в обязательствах ОБСЕ не указано, что для участия в миссии БДИПЧ по наблюдению за выборами должны быть обязательно приглашены представители всех государств-участников Организации.

«В пункте 8 Копенгагенского документа ОБСЕ предусмотрено, что приглашения наблюдателей от стран-участниц Организации происходит в той мере, в какой это допускается законодательством. Поскольку законодательством Украины Россия признана как государство-агрессор и оккупант, то вполне логичным и правовой позиция Украины по отказу в регистрации граждан РФ наблюдателями на выборах в Украине», – пояснил источник.

Сообщается, что сейчас в состав долгосрочных наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ предложено более 80 человек. Непосредственно для наблюдения в день выборов в Украине также прибудет еще около 750 краткосрочных наблюдателей.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверяет, что Москва получила приглашение Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе направить наблюдателей на выборы президента Украины 31 марта. Он заявил об этом на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом 18 января, сообщало «ТАСС».

«Мы получили приглашение от ОБСЕ направить наших наблюдателей в миссию, которая будет следить за выборами. У нас приглашение есть», – сказал Лавров.

Он не уточнил, будет ли Россия направлять своих наблюдателей.

31 декабря 2018 года стало известно, что Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России.

«Укринформ»