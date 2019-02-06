Янукович предлагает «поговорить с Путиным» об обмене пленных между Украиной и Россией

Беглый экс-президент Янукович, осужденный в Украине за госизмену, обратился к Порошенко с предложением «делегировать ему полномочия вести переговоры» с Путиным от имени Украины.

Беглый экс-президент Виктор Янукович заявил, что если с украинской стороны поступит инициатива, он готов переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным об обмене пленными по принципу «всех на всех». Он сказал об этом на своей 6-й со времени побега пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос о возможности обмена пленными между Украиной и Россией, передает телеканал «России 24», выложившее полное видео пресс-конференции экс-президента в РИА «Новости» на своем YouTube-канале.

По его словам, он готов проявить такую инициативу и поучаствовать в этом процессе.

«Если меня слышит президент Порошенко, если у него есть желание решить эту проблему, я готов инициировать этот вопрос, но по принципу «всех на всех». Один раз. Не делить там, кто больше поменяет, кто меньше. Это не рынок», – сказал Янукович.

Он добавил, что это актуально, поскольку сейчас идет избирательная кампания Порошенко..

«Я слушал несколько его интервью, он уже делает намеки о холодном, не холодном (мире-ред), он такие афоризмы делает, непонятные», – добавил президент-беглец.

Он считает, что необходимо освободить все с украинской и российской стороны и начать выполнять минские соглашения, поскольку «для этого есть все условия».

«Я готов при необходимости, если будет такая инициатива с украинской стороны, переговорить с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и внести такое предложение», – заключил Янукович.

Украина длительное время ведет переговоры об обмене россиян, осужденных в Украине на политзаключенных Кремля и заложников на оккупированных территориях.

21 декабря 2018 года Украина предлагала России провести обмен удерживаемых лиц в формате 22 на 22 и 79 на 19 5 января. Но Россия и ее марионетки проигнорировали это предложение.

«России 24»