В Кремле отреагировали на возбуждение уголовного дела против Медведчука в Украине

Пресс-секретарь Путина назвал это дело – «очередной политической репрессией».

В России считают «весьма тревожной» информацию об открытии в Украине уголовного производства в отношении кума Путина Виктора Медведчука. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об этом на пресс-конференции, сообщает «РБК».

«Там идет противоречивая информация, то ли оно, это дело возбуждено, то ли пока предварительные действия осуществляются. Информация в любом случае является весьма тревожной», – сказал он.

Песков добавил, что, если в отношении Медведчука все же будет возбуждено уголовное дело, то «это будет очередная политическая репрессия».

«РБК»