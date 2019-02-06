Суд обязал Навального удалить расследование о деятельности поставщика продуктов для Росгвардии

Из-за публикации этого расследования Навального вызывал на «дуэль» начальник Росгвардии Золотов.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предприятия в аннексированном Крыму «Мясокомбинат «Дружба народов» к российскому оппозиционеру Алексею Навальному из-за ущерба деловой репутации, об удовлетворении иска сообщили в суде, передает российский «Интерфакс».

«Решением суда исковое заявление ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» к Навальному Алексею Анатольевичу о защите деловой репутации удовлетворено», — сообщил суду.

Предприятие требовало удалить видео и текстовую версию расследования о поставках продовольствия Росгвардии, а также опубликовать опровержение.

В Фонде борьбы с коррупцией заявили, что решение будет обжаловано.

«Интерфакс»