У Кремля нет никаких претензий к Януковичу, – Песков

При этом Песков не смог ответить на вопрос, в каком статусе беглый экс-президент находится в России.

У России нет никаких претензий к экс-президенту Украины Виктору Януковичу, который уже почти 5 лет скрывается в России от украинского правосудия. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сказал об этом в среду, сообщает российской «Интерфакс».

«Нет. К нему нет никаких претензий со стороны российского государства», – заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов.

На вопрос о юридических основаниях длительного пребывания Януковича в России, тогда как граждане Украины могут находиться на территории РФ до 90 суток без оформления необходимых разрешений, Песков ответил: «Я не думаю, что на него это распространяется».

В отношении статуса, с которым Янукович находится на территории России, Песков сказал: «Мне это нужно уточнить, вопрос интересный».

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Москве относятся к Януковичу «однозначно как к бывшему президенту Украины».

В среду 6 февраля Янукович намерен провести пресс-конференцию в Москве (в 13:00 по киевскому времени).

«Интерфакс»