Нашли виноватых в прошлогоднем скачке цен на бензин. Россию ожидает новый рост цен

Антимонопольщики разоблачили сговор трейдеров. Федеральная служба нашла виновных в скачке цен на бензин весной прошлого года.

Ведомство обещает громкое расследование этого дела. Между тем цены на бензин в России несущественно, но снизились. Соглашение нефтяников с правительством о стабилизации стоимости топлива будет действовать еще полтора месяца. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает версию антимонопольной службы очень удобной для власти и нефтекомпаний.

Федеральная антимонопольная служба заявила, что почти что нашла виновных в прошлогоднем скачке цен на бензин. Это произошло весной – в апреле-мае – и продолжалось вплоть до конца года. Тогда правительству удалось буквально заставить нефтяные компании остановить процесс подорожания нефтепродуктов.

Это соглашение, как известно, истекает 31 марта нынешнего года. Время, конечно, еще есть, но его с каждым днем все меньше. Пока что ситуация более или менее спокойная. Более того, бензин и дизель подешевели аж на целую копейку.

Однако в соглашении прописано, что нефтяники имеют право увеличить тарифы в соответствии с инфляцией. Плюс к этому возможны разные факторы, которые могут привести к росту цен. Тревогу вызывает еще и появления экспертных докладов о том, что в России на самом деле самый дешевый бензин в Европе. Дешевле только в Казахстане.

И вот ФАС рассказывает про заговор трейдеров, которые скоро ответят по закону. Может быть, трейдеры, конечно, виноваты. Но, как ни крути, эта версия самая удобная как для власти, так и для нефтяных компаний.

Во-первых, для широких масс граждан слово трейдер малопонятное и символизирует разного рода спекулянтов. То есть это как раз и есть те самые расхитители народной собственности.

Во-вторых, эта версия выводит из-под удара правительство с его странными решениями вроде налогового маневра или повышения топливных акцизов, что, собственно, и считали причиной роста цен на бензин.

А в-третьих, с компаний не спросишь, потому что биржа, где вдруг скакнули цены, служит ориентиром для хозяйствующих субъектов – вот они и сориентировались.

Что может быть следствием всей этой ситуации? То, что все эти рыночные механизмы вроде биржи с ее трейдерами – это вред. Из-за этого растут цены на бензин. Вот вам доказательство – дело двух топливных трейдеров.

В итоге снабжение страны топливом, которое имеет стратегическое значение, должно целиком и полностью регулироваться государством. А право продавать бензин тогда получает единая уполномоченная компания. Может, их будет две или даже три – в данном случае неважно. Вот тогда будет порядок, и никаких скачков и заговоров. Можно и налоговый маневр смело отменить – за ненадобностью.

Нет, конечно, это всего лишь версия, и никто не ставит под сомнение работу Федеральной антимонопольной службы, тем более что она особо подчеркивает: сейчас на бирже все нормально, претензий к трейдерам нет. Однако вышеуказанный сценарий все-таки читается.

Что еще читается? Нас как бы предупреждают, что цены на бензин могут вырасти. Но решение проблемы существует – пусть отрасль регулируется государством. Это предлагается публично обсудить.

Потому что нет никаких гарантий, что новые трейдеры опять между собой не сговорятся, и не будет нового скачка. Давайте решать проблему глобально. И большинство скажет: «Конечно, плевать нам на рыночную экономику, лишь бы цены не росли». И возразить здесь что-либо сложно.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»