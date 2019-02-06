Высокотехнологичное вооружение. Когда ожидать украинский стратегический беспилотник?

Как уже отмечалось не раз, в Украине осталось не так много отраслей военной промышленности, разработки которых могут быть интересны не только на внутреннем, но и на внешнем рынках вооружений.

Еще меньше предприятий, которые имеют полный (или как чаще всего говорят закрытый) цикл производства готового продукта, пишет Михаил Жирохов н страницах «Деловой Столицы».

Из тех немногих без преувеличения мастодонтов является «Изюмский приборостроительный завод», который имеет просто огромный ассортимент продукции военного назначения – от специального стекла до цифровых прицелов для противотанковых комплексов «Стугна-П», «Корсар» и «Барьер».

И вот не так давно – в начале декабря прошлого года во время выставки-презентации научно-технических разработок и технологий учреждений НАН Украины «Наука – обороне и безопасности государства» «изюмцы» представили свою новую весьма перспективную разработку оптико-прицельную станцию ОПСН-И.

Фактически этот такой себе «шарик» диаметром 43 см, включающий телевизионный, тепловизионный и лазерный каналы и лазерный дальномер. Сам этот очень совершенный прибор является составной частью системы управления огнем наземных, воздушных и морских систем. И предназначен для визуального теленаблюдения, выбора и сопровождения цели наводчиком, определения дальности до цели, формирования на программном расстоянии лазерного информационного поля управления прежде всего противотанковой ракетой.

Как утверждают разработчики, прибор предназначен для установки на вертолетах, беспилотных летательных аппаратах, на бронетехнике и на кораблях. При этом нельзя не отметить, что, по всей видимости, его создание было ориентировано прежде всего на один конкретный проект – ударного беспилотника.

Судя по всему, с установкой на боевые вертолеты военные уже определились – на модернизированные Ми-8МСБ-В уже устанавливается другой аналогичный прибор – ПМ-ЛКТ – производства предприятия «Фотоприбор» из города Черкассы. Именно он находится в составе комплекса управляемого вооружения 524Р с ракетой ЖК-2В для ракетного комплекса «Барьер-В» разработки и производства киевского КБ «Луч».

Комплекс обеспечивает дальность обнаружения цели типа «танк» до 10 км, а ракета способна поражать цели на дальности до 7,5 км. В 2017 г. новая модификация вертолета Ми-8 прошла государственные испытания и, по всей видимости, ныне принята на вооружение армейской авиации.

Зато ОПСН-И почти идеально укладывается в другой проект – стратегического ударного беспилотного летательного комплекса со взлетной массой в 6 тонн, который создается по техническому заданию Министерства обороны ГП «Антонов».

Собственно модель такого аппарата была представлена на прошлогодней выставке «Зброя та безпека-2018». При этом, несмотря на завесу секретности, известно, что проект будет реализовываться, по словам представителей «Антонова», совместно с иностранным заказчиком.

Также было заявлено, что ГП «Антонов» будет отвечать за создание платформы и двигателей, а за поставку части оборудования ответственен иностранный партнер, с которым этот вопрос уже согласован.

Тогда же на выставке стало известно, что аппарат разрабатывается по стандарту НАТО STANAG4671, сможет летать в гражданском воздушном пространстве. При этом расчетная полезная нагрузка нового ударного дрона якобы будет составлять 1,4 тонны.

И самое главное – разработчики сообщили о предусмотренной возможности вооружения дрона противотанковым и ракетно-бомбовым вооружением. Говорить о конкретных тактико-технических данных, как нам видится, еще очень рано, однако «антоновцы» рассчитывают, что новый аппарат сможет спокойно летать на высоте в 12,2 км в течение суток.

Что касается «иностранного партнера» то тут «ларчик» открывается очень просто. Достаточно посмотреть презентацию перспективных проектов турецкой компании Turkish Aerospace. И тут в планах до 2027 г. стоит разработка «Advanced UAV», который крайне подозрительно напоминает антоновский проект.

Вполне очевидно, что продолжается сотрудничество с турецкой военной промышленностью и тогда становятся более понятными намеки представителей «Антонова» на иностранные ракеты и бомбы, которые будут применяться с нового дрона. Ведь в Турции та же фирма Roketsan производит широкий ассортимент управляемого вооружения, включая и бомбы. Да и противотанковые ракеты отечественного производства вполне современные и могут быть без проблем интегрированы в систему вооружения. С использованием прежде всего оптико-прицельной станции ОПСН-И.

И, кстати, если говорить об общей концепции, то наши конструкторы в тренде. Так, весной 2018 г. авиашоу ILA в Берлине был показан полномасштабный прототип дрона MALE RPAS, который разрабатывает консорциум корпораций Airbus Defense and Space, Dassault и Leonardo. Планируется, что уже в этом году начнется активная работа по проекту, а к середине следующего десятилетия Франция, Германия, Италия и Испания начнут использование совместно разработанного дрона.

Так, вот этот проект тоже, как и «антоновский», отличается наличием двух турбовинтовых двигателей и в целом очень похож по общей концепции.

Таким образом, в случае удачной реализации совместного с турками проекта ударного беспилотника наша страна может войти в элитарный клуб производителей такого высокотехнологичного продукта.

А он очень и очень узок – фактически ударные машины может производить только США, Израиль и Китай. Даже Россия ныне не имеет на вооружении аппаратов подобного назначения.

С 2011 г. на «Сухом» ведутся работы по проекту «беспилотной разведывательно-ударной системы С-70 «Охотник». Считается, что новый аппарат массой 10-20 тонн будет способен развивать максимальную скорость в 1000 км/ч. Первый полет демонстратора ранее был запланирован на 2018 г., однако все что удалось на сегодня – покатать по аэродрому непонятный макет непонятной степени готовности в начале 2019 г.

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»