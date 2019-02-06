Россия утрачивает высокотехнологичные отрасли экономики

Вклад высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономику России снизился по итогам 2018 года до одной пятой части. Согласно майским указам Путина показатель должен был вырасти до четверти.

Доля высокотехнологичных и наукоемких отраслей в экономике России составила по итогам прошлого года 21,3%. В денежном выражении это почти 20 трлн руб, сообщает «РБК» со ссылкой на данные опубликованные Росстатом.

Впервые ведомство рассчитало долю высоких технологий и науки в экономике за 2011 год – это было нужно для майского указа Владимира Путина о долгосрочной экономической политике. Тогда этот показатель составил 19,7%. Потом вклад высоких технологий и науки в ВВП последовательно рос, но заметно просел до 21,3% в 2015 году. В 2016 и 2017 годах показатель остановился на отметке 21,6%.

Указанные отрасли делятся на три группы: высокотехнологичные, среднетехнологичные и наукоемкие производства. Они включают не только научные разработки, выпуск летательных аппаратов, производство компьютеров и медицинского оборудования, но и образование и здравоохранение, страхование, финансы, архитектуру, и проектирование, и даже ветеринарию.

Показатель рассчитывается как отношение суммы валовой добавленной стоимости, созданной этими отраслями, и совокупной валовой добавленной стоимости всех видов экономической деятельности в основных текущих ценах, пояснил методологию Росстат.

Отдельно ведомство рассчитывает этот показатель по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но не раскрывает его. При расчете по методике ОЭСР используется несколько другая группировка отраслей, в частности исключается строительство судов и кораблей.

«РБК»