Десятки раз за полгода истребители бундесвера перехватывали российские самолеты над Балтикой

Российские летчики пролетают в Калининград без включения радиолокационного опознавания. Им на перехват поднимают самолеты НАТО в Эстонии.

Истребители ФРГ 30 раз за полгода поднимали по тревоге из-за самолетов РФ над Балтикой. Об этом сообщила министр обороны Германии Урсула фон дер Лейен в ходе посещения солдат бундесвера, размещенных в рамках миссии НАТО на авиабазе в эстонском Эмари, пишет «Deutsche Welle».

«Это большое число показывает, что присутствие немецких солдат здесь очень важно», — отметила министр.

В эстонском Амари дислоцированы 160 солдат бундесвера и четыре немецких истребителя Eurofighter. Они занимаются воздушной разведкой вместе с коллегами из других стран НАТО с августа 2018 года по апрель 2019 года.

Напомним, российские самолеты без включения системы радиолокационного опознавания периодически пролетают над Балтийским морем в Калининград. По тревоге из-за российских самолетов летом и осенью 2018 года поднимались истребители Великобритании и Японии.

«Deutsche Welle»