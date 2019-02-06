Криминальное воспитание. Блатная лекция для школьников в Приморье

Директора приморской школы привлекли к ответственности за так называемый «урок с авторитетами».

Генеральная прокуратура сообщила о завершение проверки по резонансному делу в российской провинции. В местную школу провести лекцию по половому воспитанию пригласили ранее судимых граждан. Теперь школьному руководителю грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что эта история говорит о крайне негативной тенденции в стране.

Село Первомайское Михайловского района Приморского края получило известность на всю страну. Директор местной школы пригласил уважаемых людей провести беседу с учениками на предмет полового воспитания. Причиной послужил конфликт между школьниками: старшие зажали в углу младшего и пытались отобрать телефон.

Мальчик убежал, однако ему стали угрожать, в том числе половым насилием, как это бывает в жизни блатного сообщества на зонах или в тюрьме. Родители подняли шум – приехала полиция. Но, видимо, никого привлечь не удалось, так как правоохранители отписались, что, мол, с учащимися проведена разъяснительная работа. И тогда директор при поддержке администрации решил объяснить детям суть проблемы более доходчиво.

В школу пригласили известных в районе людей в количестве четырех человек. Они собрали ребят в актовом зале и в нужных выражениях объяснили, как нужно жить по понятиям в современном мире, и что, например, делают на зоне с теми, кто, как бы это мягче сказать, угрожает сексуальным насилием.

Ученики, понятно, в свою очередь рассказали о «лекции» дома. После этого приехал уже Следственный комитет – его сотрудники провели очередную проверку и передали материалы в прокуратуру. Теперь директору школы грозит административное дело, а одного из лекторов оштрафуют за мат.

Местные начальники оправдываются: приглашенные на урок гости – никакие не бандиты, а просто известные местные жители. Ну а что касается судимости, так у кого ее нет, тем более в глубинке, да еще и на краю света?

Генеральная прокуратура, которая на данном этапе уделяет немало времени собственному пиару, вынесла этот случай, наверное, в разряд курьезов. Хотя, на самом деле, смеяться здесь не над чем.

Есть повод задуматься, как и чем живет страна, в частности, глубинка, и к мнению, каких граждан там прислушиваются. Получается, наоборот, плакать нужно. Кто же в России правит бал? Местная власть привлекает бандитов для наведения порядка, у чиновников и директоров школ нет никакого авторитета, и они не в состоянии решить проблемы дисциплины.

Мы хорошо знаем о движении АУЕ, которое считается популярным среди подростков и овладевает умами. А чем мы можем ответить? Не бороться, а возглавить, то есть согласиться жить по понятиям, перенимать опыт села Первомайского Михайловского района Приморского края. Бандиты в роли воспитателей – такие у нас сегодня реалии.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»