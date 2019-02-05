Заметая следы горького поражения в Сирии: как Россия скрывает факты о разгроме под Дейр эз-Зором

Последний раз Григорий Ганчеров и его жена выходили на связь с сыном Сергеем, воевавшим в Сирии в качестве частного военного специалиста, 4 февраля прошлого года.

Впоследствии отец узнал от боевого товарища сына, что 25-летний Сергей погиб несколько дней спустя под Дейр эз-Зором в ожесточенном бою против сил международной коалиции под командованием США, пишут на страницах «Reuters» Мария Цветкова и Антон Зверев.

Формального сообщения о гибели сына Ганчеров не получал до середины апреля. Тело было возвращено вместе со свидетельством о смерти, где было сказано, что его сын погиб на месяц позже, 7 марта, и на другом конце Сирии.

Рассказ Ганчерова – один из шести установленных Рейтер случаев, когда тела погибших под Дейр эз-Зором из числа бойцов так называемой «группы Вагнера» были возвращены семьям более чем через семь недель после боя и с документами, детали в которых, по словам людей, знавших погибших, были неверны.

По словам родных, знакомых и одного из участников боя, все шестеро россиян погибли в столкновении в провинции Дейр эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года.

Это отличалось от обычной практики возвращения погибших из Сирии и помогло скрыть свидетельства крупных потерь от широкой публики до переизбрания Владимира Путина президентом 18 марта.

В то время Москва представляла операцию в Сирии как успешную кампанию, ведущуюся сравнительно малой кровью.

Всплывающие почти через год после боя детали показывают, как важно для Москвы держать под контролем информацию о потерях в зарубежных кампаниях в то время, когда она расширяет операции на Ближнем Востоке и в Африке.

Новый памятник

Всего под Дейр эз-Зором погибли около 100 частных военных специалистов из России и СНГ, говорят источники Рейтер. Министерство иностранных дел РФ утверждало, что погибли лишь несколько российских граждан, и опровергало сообщения о серьезных потерях.

Сергей Ганчеров и его товарищ находились недалеко друг от друга незадолго до того, как по их позиции был нанесен удар, пересказал слова товарища отец Сергея.

Друг Ганчерова, получивший серьезное ранение, рассказал его отцу, что узнал о смерти Сергея по пути в Россию в самолете, который эвакуировал раненых.

Рейтер не смог поговорить с другом Ганчерова, чтобы подтвердить его слова.

На могиле Сергея Ганчерова его отец собирается вместо деревянного креста с датой гибели из свидетельства о смерти поставить памятник с днем битвы под Дейр эз-Зором.

Это было первое прямое столкновение между США и Россией после распада Советского Союза, а также единственный известный крупный бой в Сирии в начале прошлого года, в котором участвовали российские частные военные специалисты.

Однако в каждом из шести установленных Рейтер случаев, когда погибшие были возвращены семьям после президентских выборов, в свидетельствах о смерти, выданных российскими чиновниками в Сирии, датой смерти значились конец февраля или март.

Некоторые из родственников этих бойцов сказали, что вербовщики, сообщившие им о гибели близких, требовали не разглашать обстоятельства, при которых это случилось.

Кремль отказался комментировать гибель Ганчерова и других бойцов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что предполагать, что власти отложили выдачу свидетельств о смерти погибшим в Сирии россиянам из-за выборов, неправильно.

На вопрос о том, была ли в документах неверная информация, Песков сказал, что это не вопрос Кремля. Он добавил, что не знает, была ли задержка с возвращением тел бойцов.

Российские министерства обороны и иностранных дел пока не ответили на запросы о комментариях.

Как сообщал Рейтер, Россия тайно использовала частных военных специалистов в Сирии для операций в поддержку своего союзника Башара Асада, которые проводились в координации с российскими военными.

Организация, известная как «группа Вагнера» , завербовавшая бойцов, использовала военную базу, транспорт и госпитали российской армии. Россия отрицает, что отправила в Сирию частных военных специалистов, утверждая, что все находящиеся там гражданские – добровольцы.

Песков не смог подтвердить, что «группа Вагнера» воюет в Сирии и действует там по заданию Москвы.

Человек, который, по информации Рейтер, близок к командиру «группы Вагнера» , не ответил на просьбу о комментарии.

Массированный авиаудар

Вечером 7 февраля в провинции Дейр-эз-Зор российские бойцы пошли в наступление на нефтяной завод, находившийся под контролем курдов и сил международной коалиции под командованием США, которая ответила мощными авиаударами.

Один из участников боя, который, по его словам, выжил, поскольку ему удалось найти укрытие, смог узнать двух своих товарищей среди большого количества погибших, которых он видел.

Позже ему стало известно, что задержка с доставкой их тел была вызвана тем, что погибших было слишком много и что журналисты наблюдали за аэропортом в Ростове-на-Дону, который был главным перевалочным пунктом для частной военной компании.

«Было сложно везти сразу столько, потому что уже их в Ростове встречали журналисты, встречали борта, нам сказали» , – рассказал боец.

Он попросил об анонимности, потому что ему нельзя разглашать информацию о задании в Сирии.

В феврале после боя под Дейр-эз-Зором журналисты Рейтер провели несколько дней в Ростове, наблюдая за военным моргом и аэропортом, но не увидели, как доставляли гробы.

По словам этого бойца, одним из его погибших товарищей, которого он узнал, был Антон Важов из расположенного неподалеку от Ростова Новошахтинска. По документам тот погиб 21 марта.

Однако сослуживец рассказал, что видел тело Важова в мешке 8 февраля, когда прекратились авиаудары и он вернулся на поле боя забирать погибших.

«Он уже был в мешке, но я ребят спросил: да, это он. Когда его перевернули на спину, пыль сдули, то мы его опознали» , – сказал он, добавив, что увозил тело Важова с поля боя на грузовике вместе с примерно еще двадцатью погибшими.

Страх преследования

В Кировской области находятся могилы еще трех бойцов, чьи тела, как говорят знавшие их люди, были возвращены семьям в начале апреля.

Выживший участник битвы под Дейр-эз-Зором сказал, что один из них, Александр Лусников, тоже был среди тех погибших, кого он забирал с поля боя.

В свидетельстве о смерти Лусникова говорится, что он погиб 1 марта, сказал один из его родных, который видел документы.

Виктор Думин, брат бывшей жены Лусникова, сказал, что узнал о его гибели в бою под Дейр-эз-Зором от выжившего бойца.

«Буквально, когда президента выбрали, все это вскрылось» , – сказал он Рейтер на кладбище, где похоронен Лусников.

Еще двое погибших – Алексей Калабухов и Константин Данилогорский – жили в Кирове и дружили в гражданской жизни. Оба перестали выходить на связь после боя в Дейр-эз-Зоре, рассказал их друг детства. Их пытались найти жены, но не смогли, добавил он.

Официальная дата их гибели – 27 февраля. Однако, по словам выжившего участника боя под Дейр-эз-Зором, оба тоже погибли там, на три недели раньше указанной даты.

Брат еще одного бойца из небольшого города в западной части России рассказал, что узнал о его смерти под Дейр-эз-Зором в середине февраля от знакомого, который поддерживал связь с «группой Вагнера» в Сирии. Свидетельство о смерти его брата указывало, что он погиб в середине марта.

Брат погибшего попросил не упоминать ни своего имени, ни имени брата, поскольку опасался, что это поставит его семью под угрозу.

Свидетельства о смерти

Задержка возвращения тел погибших в Сирии прошлой весной и неверные детали в документах, о которых рассказали друзья и родственники погибших, отличались от обычной практики обращения с погибшими в Сирии россиянами, которую наблюдали корреспонденты Рейтер на протяжении предшествовавших двух лет.

Раньше представители вербовщика возвращали тела спустя две или три недели после гибели с документами, где была указана дата смерти, совпадавшая с тем, что родные узнавали от сослуживцев погибших.

За регистрацию смертей россиян в Сирии отвечает консульство России, находящееся в Дамаске. У каждого свидетельства о смерти есть порядковый номер, причем в начале каждого года нумерация начинается заново.

Российское консульство выдало более 60 свидетельств о смерти в начале прошлого года до 8 апреля, следует из документов, которые видел Рейтер. Как минимум 33 из них были выданы между 22 марта и 8 апреля. Президентские выборы прошли 18 марта.

Консульство не ответило на запрос о комментариях. Рейтер не смог установить, все ли эти свидетельства о смерти регистрировали гибель частных военных специалистов.

Мария Цветкова, Антон Зверев, «Reuters»