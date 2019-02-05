Россия приложила немало усилий, чтобы скрыть следы разгрома ЧВК «Вагнера» в Сирии

Россия приложила немало усилий, что бы замести следы своего полного разгрома в бою в районе Дейр эз-Зора в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года.

Агентства «Reuters» провело расследование попыток Кремля замести свои потери во время боя с поддерживаемыми США сирийскими курдами в районе Дейр эз-Зора в ночь с 7 на 8 февраля 2018 года, об этом говорится в статье на сайте издания.

Согласно имеющимся данным, тогда в результате работы американской артиллерии и авиации были ликвидированы около 100 российских военных из неофициальной ЧВК Вагнера.

В свою очередь в Министерстве иностранных дел России утверждали, что во время боя погибли лишь несколько граждан РФ.

Как отмечается, перед переизбранием Владимира Путина Москва пыталась избежать огласки потерь под Дейр эз-Зором, из-за чего родственники погибших смогли узнать об их смерти спустя почти два месяца после указанных событий.

«Было сложно везти сразу столько, потому что уже их в Ростове встречали журналисты, встречали борта, нам сказали», – рассказал один из участников боя.

Журналистам агентства удалось установить, как минимум, шесть семей, которым тела родных вернули лишь через семь недель после столкновения россиян с американцами и курдами.

Во всех случаях в свидетельстве о смерти были указаны не только ложные данные о времени гибели, но также и о месте, где это произошло.

Родители одного из наемников Сергея Ганчерова узнали правду от его сослуживца, который также участвовал в том бою и получил там тяжелое ранение.

Согласно официальной версии, он был убит якобы 7 марта и совсем на другом конце Сирии.

Знакомый еще одного погибшего российского наемника Александр Лусников также подтвердил, что узнал от общего друга о его смерти под Дейр эз-Зором в феврале, тогда как в свидетельстве о смерти указано 1 марта.

«Буквально, когда президента выбрали, все это вскрылось», – рассказал он.

При этом близкие других погибших отмечают, что вербовщики, сообщавшие о гибели родных, требовали не разглашать обстоятельства, при которых это произошло.

Напомним, попытка захвата нефтяного завода в сирийской провинции Дейр-эз-Зор несколькими ротами российской ЧВК «Вагнера» в феврале 2018 года закончилась их практически полным разгромом.

По данным «Bloomberg», в результате ударов США были убиты более 200 наемников, значительная часть которых состояла из граждан РФ.

«Reuters»