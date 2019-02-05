В России анонсировали планы по разработке нового ракетного вооружения

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о планах разработки новых типов ракетных систем в ближайшие два года.

Заявление такого содержания он сделал на совещании военных чиновников после того, как Вашингтон и Москва заявили о расторжении заключенного в 1987 году ключевого договора по контролю над вооружениями, передает «Радио Свобода».

«На протяжении 2019-2020 годов мы должны разработать наземную версию морской системы «Калибр», оснащенной крылатыми ракетами дальнего радиуса действия, которые показали хорошие результаты в Сирии», – сказал Шойгу.

По его словам, эти планы были одобрены президентом России Владимиром Путиным.

«За тот же период нам также придется создать наземную ракетную систему с гиперзвуковой ракетой дальнего радиуса действия», – добавил российский министр.

Напомним, что ранее Путин заявил о «зеркальном» выходе из ракетного договора с США.

«Радио Свобода»