Янукович собирается дать пресс-конференцию в Москве

На пресс-конференции беглый экс-президент, осужденный за госизмену, расскажет «свое видение» украинской политики.

Приговоренный к 13 годам лишения свободы бывший президент Виктор Янукович даст в среду пресс-конференцию в Москве, чтобы поговорить о «актуальных вопросах украинской политики». Такую информацию «Украинской Правде» подтвердил адвокат Януковича Александр Горошинский.

По словам адвоката, это будет большая «дискуссионная» пресс-конференция в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Согласно анонсу, встреча с Януковичем должна начаться в 13.00 по киевскому времени.

Темой пресс-конференции указано «актуальные вопросы украинской политики».

Вход на мероприятие будет происходить по предварительной аккредитации.

Янукович уже давал пресс-конференцию в Москве в марте 2018 года.

«Украинская Правда»