Янукович собирается дать пресс-конференцию в Москве

На пресс-конференции беглый экс-президент, осужденный за госизмену, расскажет «свое видение» украинской политики.
Приговоренный к 13 годам лишения свободы бывший президент Виктор Янукович даст в среду пресс-конференцию в Москве, чтобы поговорить о «актуальных вопросах украинской политики». Такую информацию «Украинской Правде» подтвердил адвокат Януковича Александр Горошинский.
По словам адвоката, это будет большая «дискуссионная» пресс-конференция в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
Согласно анонсу, встреча с Януковичем должна начаться в 13.00 по киевскому времени.
Темой пресс-конференции указано «актуальные вопросы украинской политики».
Вход на мероприятие будет происходить по предварительной аккредитации.
Янукович уже давал пресс-конференцию в Москве в марте 2018 года.