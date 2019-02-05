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Новости

Янукович собирается дать пресс-конференцию в Москве

«Украинская Правда»
05 февраля 2019

На пресс-конференции беглый экс-президент, осужденный за госизмену, расскажет «свое видение» украинской политики.

Приговоренный к 13 годам лишения свободы бывший президент Виктор Янукович даст в среду пресс-конференцию в Москве, чтобы поговорить о «актуальных вопросах украинской политики». Такую информацию «Украинской Правде» подтвердил адвокат Януковича Александр Горошинский.

По словам адвоката, это будет большая «дискуссионная» пресс-конференция в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Согласно анонсу, встреча с Януковичем должна начаться в 13.00 по киевскому времени.

Темой пресс-конференции указано «актуальные вопросы украинской политики».

Вход на мероприятие будет происходить по предварительной аккредитации.

Янукович уже давал пресс-конференцию в Москве в марте 2018 года.

«Украинская Правда»

Tags: Виктор Янукович, Москва, пресс-конференция, Россия, Украина

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