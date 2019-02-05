Холодная война и гонка вооружений. Опасен ли Путин для США и НАТО?

Даже теперь Судный день маловероятен, но США и Россию скорее ожидает война на истощение.

Соединенные Штаты, как и обещали, со 2 февраля приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Президент РФ Владимир Путин на следующий день ожидаемо – с целью возложить часть ответственности за грядущую эскалацию на США – объявил о приостановке участия России в данном соглашении, пишет на страницах «Деловой Столицы» Владислав Гирман.

Вроде бы никто и не сомневался именно в таком исходе, но все равно мировые лидеры и спикеры массово взялись выражать тревогу. И есть от чего. Ведь теперь открыты вопросы: каковы следующие шаги США и России? Появятся ли в Европе американские ракеты? Если появятся, то где?

На последние два вопроса ответил глава МИДа Польши Яцек Чапутович. Точнее, за него ответило немецкое издание Der Spiegel, процитировавшее Чапутовича так: «В наших европейских интересах, чтобы на континенте были размещены американские войска и ядерные ракеты». И, мол, польский министр не исключил размещения таких ракет на территории своей страны. Только немецкое издание ввело в заблуждение читателей.

Министерству иностранных дел Польши пришлось давать опровержение, дескать, слова чиновника были неверно интерпретированы. Оказывается, Чапутович не требовал размещения ядерных ракет в Европе и выступил категорически против их появления в Польше. Однако при этом министр отметил, что решение о возможных местах размещения такого оружия остается за НАТО, добавили в МИДе.

Ратовал министр за размещение ядерного оружия в Польше или нет, такое заявление в полной мере соответствует «ПиСовской» риторике нынешней Варшавы, потому есть резон предположить, что Чапутович просто поторопился с комментарием – плеснул бензина в огонь. Такое, пусть и искривленное заявление Чапутовича на самом деле не стало сюрпризом. Особенно после предложения президента Анджея Дуды заложить в Польше «Форт Трамп». Вполне возможно, что интервью немецкому изданию было пробным шаром – посмотреть на реакцию. Причем не только внешнюю, но и в самой Польше.

Не исключено, что Варшава на самом деле не прочь прикрыться американским ядерным зонтиком и в контексте противодействия России, и в контексте внутриевропейской политической борьбы. Ведь Варшава противопоставляет себе Берлину – главному «двигателю» блока. Польша работает на получение статуса не только лишь оппозиции Германии в ЕС, но и как альтернативы немцам с претензией на главного союзника США в Евросоюзе.

Причем еще до Брекзита. Американцы на свой манер уже фактически реализовали концепцию Междуморья, размещая системы противоракетной обороны в Польше и Румынии. И ядерные ракеты были бы логичным ее развитием.

Вот только Вашингтон этого шага в обозримой перспективе предпринимать не станет. Бесспорно, Дональду Трампу, может, и понравилась бы идея с ракетами (пусть после этого попробуют демократы обвинить его в путинофилии). Да еще у поляков, так тепло его принявших. Однако эта – опровергнутая – инициатива и развертывание ракет в регионе в целом сулит слишком серьезные международные последствия. Как минимум потому, что в таком случае Россия в своей военной доктрине оперативно закрепит положение о возможном нанесении превентивного удара по условному противнику.

Эта мысль периодически забредает в информационное пространство, но на бумагу официальных документов пока не переносилась. Но может. И иначе никак, ведь РФ для ответного удара по США необходимо хотя бы минут 20, в то время как американцы, располагая ракетами в Европе, могут ударить по стратегическим целям на территории России уже через 5-8 минут, а то и меньше.

Надеяться на то, что российские ракеты собьют боеприпасы противника, не приходится. Потому, да – упреждающий удар. Он не уничтожит США, хотя и причинит непоправимый ущерб. И потому еще одно «да» – с легкой, точнее, «мертвой руки» Путина, отсиживающегося в бункере, рай переполнится «российскими мучениками» и американцами.

Почему «мертвой руки»? Так, напомним, в США и Европе называют систему «Периметр». Созданный еще в СССР комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом. Практически все ее компоненты и функционал засекречены, что породило массу догадок. Но в общих чертах известен принцип ее работы.

Если телеметрия показывает, что по территории РФ нанесен ядерный удар (считываются сейсмические, радиационные и датчики атмосферного давления), тогда дается добро на запуск командных ракет-ретрансляторов без боеголовок, которые, в свою очередь, передают сигнал на все уцелевшие ракеты уже с ядерными зарядами. Те выходят из шахт и… кошмар Сары Коннор наяву.

Говоря простым языком, «Периметр» – то, что позволит Кремлю свершить ядерное возмездие. И спустя десятки лет, как раз на фоне конфликта США и России вокруг ДРСМД, в российских медиа снова заговорили об этой системе Судного дня.

И если заговорили о такой крайней мере, значит в Кремле испытывают страх перед превентивным ударом со стороны Соединенных Штатов. А когда россияне боятся, ничего хорошего не выходит. Наоборот, когда не боятся, получается еще хуже. Поэтому-то балансировать в отношениях с Кремлем очень сложно – искать эту золотую середину между двумя крайностями, основанными на «русской удали и дури» вкупе с непомерно раздутым самомнением.

В некоторой степени последним сдерживающим фактором, если через полгода ДРСМД будет окончательно разорван, остается единственный ядерный договор между США и Россией, действие которого истекает в 2021 г., – «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (СНВ-III). И без продления его действия мир ждет очередной виток действительно уже холодной войны без оговорок и ограничений. Холодная война в режиссерской версии, так сказать. То есть возвращение во времена Рейгана.

И Трамп, между прочим, явно активно работает в этом направлении. Помимо ракетного противостояния снова актуализируется тема «Звездных войн». Рейгановская Стратегическая оборонная инициатива (СОИ) была одной из крупнейших мистификаций, с помощью которой Соединенным Штатам удалось существенно подкосить советскую экономику. В текущей ситуации это плюс. На первый взгляд.

Несмотря на скачок в технологиях за прошедшие десятки лет, очень сомнительно, что с политической точки зрения в Белом доме не понимают, что следом за Штатами в космос устремятся не только Россия с трупом «Роскомоса», но и Китай. В особенности Китай должен тревожить Трампа. А там и Индия не заставит себя ждать. Следовательно, милитаризация космоса выглядит сейчас нежелательной. На новые «Звездные войны» уйдут колоссальные ресурсы, а стратегическое преимущество будет очень непродолжительным. Никакого статус-кво, лишь рост напряженности на новом фронте.

В совокупности все это обуславливает еще один известный компонент холодной войны – гонку вооружений. Россия, как и 30 лет назад, ее не потянет. По крайней мере симметричную гонку, но в то же время Москве хватит масла для подлива в огонь, чтобы не достичь порога ядерного возмездия, но при этом заставить европейцев рвать на себе волосы. Разыгрывая вдобавок испытанный СССР сценарий антивоенного движения в Европе, выступавшего против американских ракет. На самом деле ЕС сегодня еще более разобщен, нежели тогда. В Европе сейчас политический климат, идеальный для гибридных семян Кремля.

Что до ДРСМД и собственно ракет, то ядерное оружие имеет одну-единственную задачу – не быть использованным. Хотя в последние годы прослеживалась, по крайней мере в медийной плоскости, тенденция снижения порога страха перед его применением. Это опасно уже само по себе, поскольку целиком вписывается в концепцию окон Овертона. Тем не менее пока, очевидно, Россия, а также США и их союзники будут вести игры с поиском различных лазеек под бок или в тыл «врага», с локальными войнами, интенсивной нервотрепкой, что приведет к дальнейшей эскалации. И все утихнет тогда, когда скончается экономика одного из противников.

Либо же конфликт вновь будет заморожен под влиянием внутриполитических факторов. К примеру, после выборов президента США 2020. Или из-за участия третьих сторон. В частности, известно, что Трамп хочет завлечь в ДРСМД v 2.0 Китай, а еще лучше – также Индию и Пакистан. Но КНР – по крайней мере в обозримом будущем, да и с учетом торгового конфликта – не пойдет на такие переговоры.

То, что Путин ушел в оборону, заявив о приостановке участия в ДРСМД и запретив своим ведомствам вести переговоры по этому соглашению, может свидетельствовать о следующем: хозяин Кремля делает ставку на то, что ему удастся отсидеться за Великой китайской стеной, пока Вашингтон будет безуспешно уговаривать Пекин сесть за стол переговоров и создать новое ракетное соглашение. Если же Трамп обломает копья о Китай, Путин снова покажется на сцене, с сочувствием взглянет на президента США, потреплет по плечу и скажет: «Ну что, воскресим ДРСМД?»

Владислав Гирман, «Деловая Столица»