В Украине завели дела против кума Путина Медведчука

В действия политика просматриваются составы преступлений против территориальной целостности Украины и госизмена.

Генеральная прокуратура 5 февраля начала уголовное производство против кума Владимира Путина Виктора Медведчука, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

«5 февраля 2019 Генеральной прокуратурой Украины по обращению народного депутата Андрея Тетерука в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения о совершении Медведчуком В.В. уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 УК Украины и ч.1 ст.111 УК Украины», – написала Сарган.

5 лютого 2019 року Генеральною прокуратурою України за зверненням народного депутата Тетерук Андрій до ЄРДР внесені… Опубліковано Ларисою Сарган Вівторок, 5 лютого 2019 р.

Дело касается предложения Медведчука создать автономный регион Донбасс, которое может способствовать законодательному закреплению временной оккупации территории Донбасса и также предоставить иностранному государству помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, в том числе и информационной поддержки.

При таких обстоятельствах в действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса.

Материалы уголовного производства будут переданы в Службу безопасности Украины по подследственности.

Напомним, Тетерук – член партии «Народный фронт», лидер которой Арсений Яценюк на съезде 2 февраля призвал Порошенко «освободить Украину от кума Путина».

«Украинско-Российское обозрение»